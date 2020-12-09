شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق طبيعية آمنة وفعالة لعلاج الجروح المهبلية أثناء الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتسبب عملية الولادة فى جروح بمنطقة المهبل ومشاكل تعانى منها السيدات الحوامل، وقد تسبب لها تمزقات مهبلية مؤقتة. في هذا التقرير نقدم ست طرق لعلاج الجروح المهبلية في المنزل بطرق بسيطة وفعالة، حسبما ذكر موقع "boldsky".

صندوق ثلج:

أظهرت دراسة أن العلاج باستخدام كيس الثلج فعال في تخفيف آلام منطقة العجان بعد الولادة، كمادات الثلج هي أرخص طريقة علاج غير جراحية للدموع المهبلية بسبب خصائصها المسكنة التي تساعد في علاج الألم دون التأثير على الرضاعة الطبيعية.



صندوق ثلج

طرق الاستخدام تتمثل في وضع كيس الثلج لمدة تصل إلى 20 دقيقة في منطقة العجان، لا تضعيه لأكثر من 20 دقيقة ممتدة، لأنه قد يسبب تلف الأعصاب، يمكنك استخدام كيس الثلج بين 6-24 ساعة بعد الولادة الطبيعية.

زيت القرفة العطري:

تتميز القرفة بخصائص التئام الجروح والمسكنات وهو عشب أو توابل متوفرة بسهولة في المطبخ، يساعد في تقليل الألم والاحمرار والتورم في المهبل الناجم عن الخياطة، ووفقا لدراسة، تعمل القرفة على تحسين انزعاج العجان بمعدل أسرع مقارنة بالمراهم الأخرى.



زيت القرفة العطري

من طرق الاستخدام قومي بإذابة حوالي 10 جرام من شمع العسل في حوالي 40 جرام من الآذريون أو زيت عباد الشمس، اضيفى زيت القرفة إلى الخليط دعها تبرد، نظف الأيدي والعجان واتركيها حتى تجف ضع الخليط مرتين في اليوم .

حمام المقعدة بعلكة المر

صمغ المر هو علكة طبيعية أو راتينج من نبات من جنس كوميفورا، حوالي 60 في المائة من العلكة عبارة عن أحماض التيروينيك والكحول، هذه المركبات لها خصائص التئام الجروح، من حيث تقليل الاحمرار والتورم والكدمات وإفراز الجروح.



حمام المقعدة بعلكة المر

ومن طرق استخدم اغسلي منطقة العجان بالماء. قومي بإذابة 10 سم مكعب من محلول المر في حوالي خمسة لترات من الماء وانقعيها لمدة 10 دقائق. كرري العملية مرتين في اليوم لمدة أسبوع بعد الولادة.

زيت الصبار وزيت الآذريون:

هي تعتبر إحدي طرق العلاج القديم لشفاء الدموع المهبلية، يمتلك الصبار خصائص علاجية، ومسكنات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للميكروبات، ومضادة للحكة، وخصائص مسهلة ومرطبة، قد يساعدان في تقليل الالتهاب والألم وعدم الراحة في منطقة العجان.



زيت الصبار وزيت الآذريون:

ومن طرق التحضير خليط بإضافة الصبار إلى زيت الآذريون، يوضع على المنطقة المصابة كل 8 ساعات لمدة خمسة أيام على الأقل، يفضل استشارة خبير طبي قبل وضع الخليط.

زيت شجرة الشاي:

يعتبر زيت شجرة الشاي له خصائص فعالة، وهو مسكن ومضاد للميكروبات ومطهر، يتم استخدامه لعقود من الزمن لعلاج الألم والتهاب الجروح، على الرغم من عدم وجود دراسات كافية لفعاليته ضد تمزق المهبل.



زيت شجرة الشاى

ومن طرق التحضير أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الماء الفاتر في زجاجة رذاذ ورشيها على منطقة العجان، قد تكون العلاجات الطبيعية المذكورة أعلاه آمنة وفعالة في علاج مضاعفات التمزقات العجانية بعد الولادة مثل الألم والتورم والاحمرار والحكة والتهيج وعدم الراحة.

ممارسة النظافة الجيدة:

الصحة المهبلية والنظافة أمران إلزاميان.



النظافة

كما من طرق استخدام في كل مرة تستخدم فيها المرحاض ، تأكدي من أنه نظيف وجاف. استخدمي الماء الدافئ لتنظيف المهبل. تجنبي أيضًا استخدام المراحيض العامة.

جدير بالذكر أن حوالي 85٪ من النساء اللواتى يخضعن لجروح أو تمزقات مهبلية مؤقتة تلتئم في غضون أسابيع قليلة ، اعتمادًا على درجات التمزق المهبلي.