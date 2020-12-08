متى يوفر لقاح فايزر الحماية ضد فيروس كورونا؟

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "فايزر" و"بيونتك" الخاص بـ"كورونا" أظهر أنه يوفر حماية قوية ضد الفيروس لمن يُحقن به، وذلك بعد 10 أيام من الحصول على أول جرعة.



وأوضحت أن اللقاح أظهر استجابة قوية لدى الأشخاص بغض النظر عن وزن أو عمر المتطوعين، وأن التجارب لم تكشف إصابة أي منهم بآثار جانبية خطيرة غير أن بعضهم تعرض لحمى وآثار جانبية أخرى.

وأكدت الإدارة على أن بيانات التجارب لم تُثر أي مخاوف متعلقة بالسلامة، مشيرة إلى أن "فايزر" قدمت معلومات كافية لضمان جودة اللقاح.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية تلك النتائج يوم الخميس، قبل التصويت على ما إذا كان سيتم الموافقة على اللقاح أم لا.