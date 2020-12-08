كشف نتائج اختبار لقاح فايزر

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي آيه"، الثلاثاء، أن نتائج دراسة تحليلية أثبتت أن لقاح فايزر-بيونتيك "يفي بمعايير النجاح المطلوبة"، وفق تقرير نشرته صحيفة وال ستريت جورنال.



وهذا الأمر يعني أن الإدارة الأمريكية ستعطي "الضوء الأخضر" قريبا لهذا اللقاح، وفق ما نقلت قناة الحرة عن الصحيفة.

وكان وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، قد أعلن مؤخرا أن الضوء الأخضر قد يصدر "في الأيام التي تلي" اجتماع لجنة علماء إدارة الغذاء والدواء.

وأصدرت إدارة الدواء تحليلين، الأول من فريق العلماء والخبراء التابعين لها، والثاني أعده علماء فايزر- بيونتيك.

وأظهرت النتائج أن القاح يقلل خطر الإصابة بالفيروس بعد أسبوع على الأقل من الجرعة الثانية، وهو يتطلب جرعتين من أجل الحماية الكاملة.

وكانت شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" قد أعلنتا أن فعالية اللقاح وصلت إلى 95 بالمئة.

وبدأت بريطانيا، الثلاثاء، إعطاء لقاح فايزر-بايونتيك المضاد للفيروس إلى الأشخاص الأكثر ضعفا، لتصبح بذلك أول دولة غربية تطلق برنامج تلقيح واسع النطاق ضد كورونا.