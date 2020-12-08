شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لبذور الكتان.. غنية بأوميجا 3 وتحافظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذور الكتان هي بذور ذهبية أو بنية صغيرة تأتي من نباتات الكتان، تشمل فوائد بذور الكتان خفض الكوليسترول وتنظيم مستويات السكر في الدم، تحتوي بذور الكتان أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والقشور.

ووفقا لتقرير لموقع insider توجد خمسة أسباب تجعلك تتناول بذور الكتان وكيفية إضافتها إلى نظامك الغذائي.

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

بذور الكتان هي واحدة من أغنى مصادر أوميجا 3 النباتية، أوميجا 3 هي أحماض دهنية أساسية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحارب الالتهابات وتقلل من دهون الكبد.

تأتي أحماض أوميجا 3 الدهنية في ثلاثة أشكال: حمض ألفا لينولينيك وحمض إيكوسابنتاينويك ، وحمض الدوكوساهيكسانويك، بذور الكتان غنية ببحمض ألف واحدة من زيت بذور الكتان تحتوي على 7.26 جرا. لا يمكن لجسمك إنتاج هذه الأحماض بمفرده ، مما يجعله مكونًا أساسيًا في النظام الغذائي لأي شخص.

بذور الكتان غنية بالألياف

تحتوي بذور الكتان على ألياف غير قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان وكلاهما مهم للحفاظ على الصحة العامة تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة على حوالي 2 جرام من الألياف.

يمكن أن تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك ، بينما تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء لتشكيل مادة هلامية ، مما يبطئ عملية الهضم.

تحسن بذور الكتان من مستويات الكوليسترول

قد تساعد بذور الكتان في خفض مستويات الكوليسترول الكلية ومستويات الكوليسترول الضار يمكن أن يؤدي خفض مستويات الكوليسترول الضار أو "الكوليسترول الضار" إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض القلب.

غنيه بمضادات الأكسده

قشور هي نوع من المغذيات النباتية تسمى فيتويستروجين هذه المركبات لها هياكل كيميائية مماثلة لهرمون الاستروجين ، وهرمون الجنس الأنثوي ، وتنتج استجابات مماثلة في الجسم.

بذور الكتان هي أغنى مصدر غذائي للقشور تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الكتان على حوالي 31.5 مجم من قشور.

تحتوي القشور أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة ، مما يعني أنها تمنع تلف الخلايا من خلال عملية تعرف باسم الإجهاد التأكسدي يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يتراكم الكثير من الجذور الحرة في الجسم ، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل أمراض القلب تأتي الجذور الحرة من العمليات الجسدية الطبيعية مثل التمثيل الغذائي والمصادر الخارجية مثل التدخين أو التلوث.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يتم تحميل بذور الكتان بالألياف ، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في الجسم يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على تقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بفضل قدرتها على تنظيم نسبة السكر في الدم.