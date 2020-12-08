شكرا لقرائتكم خبر عن المراهقون غير الراضين عن شكل جسدهم أكثر ميلاً للإصابة بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن المراهقين الذين كانوا غير راضين عن أجسادهم يميلون إلى الإصابة بالاكتئاب مثل البالغين، كما أظهرت الأبحاث السابقة أن ما يصل إلى 61 ٪ من المراهقين أبلغوا عن شعورهم بعدم الرضا عن الجسم إلى حد ما، وفقًا لدراسة نُشرت أمس في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع الأمريكية.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، على الرغم من العلاقة بين الصورة السلبية للجسم واضطرابات الأكل، والسلوكيات الصحية الأخرى المحفوفة بالمخاطر وضعف الصحة العقلية، فإن "عدم الرضا الجسدي لا يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مصدر قلق" في مجال الصحة العامة.

وأوضح الباحثون أن قلة من الأطفال يعانون من الاكتئاب ، لكن الاحتمالية تزداد مع نمو الأطفال - لذلك درس المؤلفون كيف يمكن للاكتئاب أن يساهم في صورة الجسم للمراهقين.

عندما كان المشاركون في الدراسة يبلغون من العمر 14 عامًا، على مقياس من خمس نقاط (من راضٍ للغاية إلى غير راضٍ للغاية)، صنفوا مدى رضاهم عن وزنهم ، وشكلهم ، وبنية أجسامهم.

عندما كان المشاركون يبلغون من العمر 18 عامًا تقريبًا ، قامت ممرضة بتقييم أعراض الاكتئاب لديهم وشدتها.

كان المراهقون راضين بشكل معتدل عن أجسادهم بشكل عام، لكن الفتيات يملن إلى أن تكون أكثر استياء من الأولاد.

قال المؤلفون: "تميل الإناث إلى الشعور بعدم الرضا بالنسبة للذكور ، كانت أجزاء الجسم المرتبطة بمزيد من عدم الرضا هي بنية الجسم، والمعدة والوركين."

قالت مؤلفة الدراسة الأولى آنا بورنيولي ، باحثة أولى في اقتصاديات النقل والحضر في مركز إيراسموس لاقتصاد المدن والموانئ والنقل في جامعة إيراسموس روتردام : "تشمل صورة الجسد المشاعر والأفكار حول العديد من جوانب المظهر التي تتجاوز الوزن". .