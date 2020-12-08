شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية توضح أهمية التباعد الاجتماعى في تقليل وفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحصت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون، فعالية التدخلات غير الدوائية مثل التباعد الاجتماعى، في السيطرة على جائحة فيروس كورونا.في الدراسة، التي ظهرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv ،كشف الباحثون أنه من بين جميع التدخلات غير الدوائية NPIs ، يعد التباعد الاجتماعي لجميع السكان وحماية كبار السن في المناطق العامة أكثر تدابير المكافحة فعالية في تقليل الإصابات والوفيات الشديدة المرتبطة بـ كورونا.

وبالمقارنة مع التباعد الاجتماعي لكبار السن فقط، فإن التباعد الاجتماعي لجميع السكان يأتي مع اضطراب اجتماعي أكبر، ومع ذلك ، على الرغم من أن التباعد الاجتماعي لكبار السن لن يقلل بشكل كبير من العدد الإجمالي للعدوى ، إلا أنه يمكن أن يقلل بشكل فعال عدد الوفيات.

قدم الباحثون نموذجًا لأشخاص متعافين أو معرضين للإصابة بالعدوى من فيروس كورونا، والذي يأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة لـ كورونا، حيث أراد الفريق فحص فعالية مختلف التدخلات غير الدوائية (NPIs) في مدينة نيويورك.

ونظرًا لأن معظم عدوى كورونا لها أعراض خفيفة أو معتدلة ، فمن الأهمية بمكان تقليل عدد الحالات والوفيات المصابة بشدة بدلاً من تسوية منحنى الوباء الإجمالي فقط.



التباعد الاجتماعى

نظرت الدراسة في أساليب التباعد الاجتماعى الشائعة التي أجريت في مدينة نيويورك لمعرفة أيها أكثر فعالية في منع انتشار الفيروس وتقليل الوفيات.

أجرى الفريق نموذجًا رياضيًا لمعرفة تأثير التدخلات غير الدوائية NPIs ، بما في ذلك مقاييس التباعد الاجتماعي على عدد الإصابات، وتشمل المؤشرات التي لا تستهدف الربح التي تم تناولها في الدراسة إغلاق المدرسة ، والتباعد الاجتماعي لجميع السكان ، والتباعد الاجتماعي لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والسياسة التكيفية ، حيث يتم تنفيذ إجراء تحكم صارم أو إغلاق كامل.

وجد الفريق أن سياسات المكافحة المطبقة في مدينة نيويورك قللت من عدد الإصابات بنسبة 72 % وعدد الوفيات بنسبة 76 % بنهاية عام 2020.

تعكس النتائج الخصائص السريرية لـ كورونا ، وهي قابلية عالية للانتقال ولكن معدل الوفيات أو الوفيات المرتفع فقط بين كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالة طبية أساسية، ولهذا السبب تم فرض التباعد الاجتماعي لكبار السن في العديد من البلدان.

وفي الوقت نفسه، وجدوا أيضًا أن سياسة إغلاق المدارس قد لا تعمل بشكل فعال في تقليل عدد وفيات كورونا.