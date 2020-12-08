أسباب ارتخاء العضلات عند الأطفال..وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - ارتخاء العضلات عند الأطفال من الأمراض الصعبة التي يعاني منها الطفل خلال سنوات نموه الأولى، وهي تعرف بنقص في قوة العضلات، وكما أن أسبابه كثيرة فطرق علاجه كثيرة أيضاً. عن علامات هذا المرض وأسباب هذا الضعف أو الارتخاء وسبل علاجه المختلفة يحدثنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال

العلاج يتوقف غاليا على السبب

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ارتخاء العضلات الوراثي..يستمر مدى الحياة

الطفل المصاب بنقص التوتر العضلي يظهر وكأنه مرن ويمكن تحريكه بسهولة، ومعه تزداد فرصة الإصابة بالخلع في الفخذ والرقبة

العلاج غالباً يتوقف على السبب؛ وبالتالي يمكن أن يتحسن ارتخاء العضلات عند الأطفال، أو يبقى على حاله، أو يزداد سوءاً

يتحسن الأطفال الذين يعانون من ارتخاء العضلات الناجم عن الولادة قبل الأوان الأسبوع السابع والثلاثون ، مع تقدمهم في السن

عادة ما يتحسن الأطفال الذين يعانون من ارتخاء العضلات الناجم عن عدوى أو حالة أخرى إذا تم علاج الحالة الأساسية بنجاح

قد يستمر ارتخاء العضلات الوراثي مدى الحياة، ولكن مع تحسن الأداء الحركي للطفل

علامات ضعف وارتخاء عضلات الطفل

ارتخاء في عضلات الرقبة

المعروف أن كل مرحلة من مراحل عمر الطفل تتطلب تطورات في عظامه وعضلاته وبنية جسمه بالكامل

بداية، تظهر علامات ارتخاء العضلات خلال عمر مبكّر، وتتمثل في بطء حركة الطفل وتأخره في استخدامه لأطرافه وقدرته على الجلوس والحبو والمشي

ثانياً، ارتخاء في معظم عضلاته وتصلّب في العضلات عند حمله، وكثيراً ما يكون هذا المرض بسبب سوء تغذية الطفل

ثالثاً، ومن علاماته أيضاً: أن تكون الصرخة ضعيفة أو صوته هادئاً عند الرضع والأطفال الصغار

ورابعاً، غالباً ما يستغرق الطفل الذي يعاني من ارتخاء العضلات وقتاً أطول للوصول إلى مراحل التطور الحركي

أسباب ارتخاء العضلات عند الأطفال

العلاج البدني يساعد على اكتساب قوة العضلات

تحدث هذه الحالة دون سبب أحياناً، أو يمكن أن تكون دليلاً على وجود مشكلة صحيّة أخرى تسبب الفقدان التدريجي لقوة العضلات كمرض ضمور العضلات، ويتم الكشف عن تلك الحالة خلال فترة الطفولة

تحدث مع الأطفال الذين يولدون في الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل أي الذين يولدون قبل الأوان؛ حيث إن عضلاتهم لا تتطور بشكل كامل بحلول الوقت الذي يولدون فيه

الاضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي أو الجهاز العضلي يمكن أن تكون من أسباب ارتخاء العضلات عند الأطفال

نتيجة لحدوث إصابة أو مرض معين أو مرض وراثي أيضاً، وفي بعض الحالات لا يتم تحديد السبب للإصابة.

ويمكن أن يساعد العلاج البدني للطفل على اكتساب قوة العضلات وبقاء الطفل في مرحلة النمو على المسار الصحيح

يحدث ارتخاء العضلات بسبب الأمراض التي تؤثر على المخ أو على الجهاز العصبي المركزي أو على العضلات

الأمراض التي تسبب ارتخاء العضلات

ارتخاء العضلات بسبب نقص الأوكسجين عند الولادة

الإصابة بالشلل الدماغي، حدوث تلف في الدماغ بسبب نقص الأكسجين عند الولادة

الإصابة بمتلازمة داون، الإصابة بمتلازمة برادر ويلي، الإصابة بمرض تاي ساكس، الإصابة بالتثلث الصبغي

ونادراً ما يصاب الطفل بارتخاء العضلات نتيجة الإصابة بالالتهابات، أو التسمم الغذائي أو بسبب ملامسة السموم

علاج ارتخاء العضلات عند الأطفال

العلاج بتعريض معظم مناطق جسم الطفل لأشعة الشمس

الحصول على فيتامين د، تتمثّل أهميّة فيتامين د في قدرته على تمثيل الدهون في الجسم بالإضافة إلى أهميّته في تثبيت الكالسيوم والفسفور في الجسم وإعادة امتصاصهما في الكليتين.

ويمكن تحفيز جسم الطفل على إنتاج فيتامين د بالكميّات التي يحتاجها وذلك من خلال تعريض معظم مناطق جسم الطفل لأشعة الشمس المباشرة في الصباح وفي المساء

مع تجنّب تعريضه لأشعة الشمس القويّة في وقت الظهر، منعاً لإصابته بحروق الجلد أو صدمات الشمس الشديدة، أمّا تعريض الطفل للشمس عبر النوافذ فيعيق امتصاص الجلد لفيتامين د

العلاج بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

من المهم أيضاً تقديم جرعات محدّدة من فيتامين د للأطفال المصابين بضعف العضلات بحسب ما يحدّدها الطبيب، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

ومنها الحليب والزبد والفطر وكبد الدواجن والخميرة وزيت السمك والبيض، أمّا كمية فيتامين د الواجب على الطفل الحصول عليها

أمّا الطفل بين الرابعة والثامنة من عمره فيحتاج إلى 800 غم من الكالسيوم بشكل يومي مع حاجة الأطفال من التاسعة حتى الثامنة عشرة إلى 1300 غم من الكالسيوم

تحسين تنسيق العضلات ببرامج التحفيز الحسي

عند اكتشاف الطبيب لسبب الإصابة بارتخاء العضلات عند الطفل، فإن الطبيب يبدأ فوراً بعلاج المسبب للمرض، ولكن في بعض الأحيان قد لا يوجد علاج للمرض الصحي الذي تسبب في إصابة الطفل بارتخاء العضلات

يمكن أن يساعد علاج الطفل في تقوية عضلاته وتحسين تنسيق العضلات في جسده عن طريق برامج التحفيز الحسي، العلاج بالعمل والممارسة، العلاج البدني العلاج بالكلام. علاج ارتخاء العضلات بالعلاج الطبيعي

التمارين للتعويض عن ارتخاء العضلات

يقوم اختصاصي العلاج الطبيعي بتقييم عضلات طفلك، وتنفيذ سلسلة من التمارين والمهام بهدف تحسين الوقوف والتنسيق؛ للتعويض عن ارتخاء العضلات

تقوية العضلات حول مفاصل الذراعين والساقين، حتى توفر المزيد من الدعم والاستقرار

علاج ارتخاء العضلات عند الأطفال بالعلاج الوظيفي

تدريبات يومية لتحسين مهارات اليد والأصابع

يقوم العلاج الوظيفي بتعليم المهارات اللازمة للقيام بهدف تحسين مهارات اليد والأصابع اللازمة لخلع الملابس والتغذية

تدريب الطفل على التدريبات والمهام التي يمكنه القيام بها على أساس يومي، والتوصية باستخدام معدات تساعد الطفل على التنقل بسهولة، مثل دعائم الكاحل أو القدم