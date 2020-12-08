شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها «التريند».. كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Cyberpunk 2077 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت لعبة Cyberpunk 2077 قائمة الاكثر تداولا على جوجل في مصر، الثلاثاء، حيث نالت اللعبة اهتماما كبيرا من المصريين، فما هي تفاصيل اللعبة التي فازت ببعض الجوائز؟ وما متطلبات تشغيلها؟

لعبة Cyberpunk 2077 هي عالم مفتوح مليئة بالمغامرة والحركة في مدينة الليل أو Night City، وهي مدينة ضخمة مهووسة بالقوة والسحر حيث تلعب كمرتزق وخارج عن القانون، ويمكنك تخصيص البرامج الإلكترونية للشخصية وطريقة لعبها واستكشاف مدينة شاسعة حيث تشكيل الخيارات والعالم من حولك.

يساعدك في دورك كمرتزق في في هذه المدينة المستقبلية هو انك مجهز ببعض التحسينات الإلكترونية جسديا وتقمصك شخصية قرصان كمبيوتروالتى تستغلها لبناء أسطورتك في شوارع مدينك، مدينة الليل أو Night City.

- تصنيف اللعبة: اكشن

- مطور اللعبة: CD PROJEKT RED

- ناشر اللعبة: CD PROJEKT RED

- ميعاد توفرها: ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠

الحد الادني من الامكانيات لتشغيل اللعبة :

نظام التشغيل: نظام Windows 7

المعالج: Intel Core i5-3570K أو AMD FX-8310

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت

كارت الرسوميات: NVIDIA GeForce GTX 780 أو AMD Radeon RX 470

- متطلبات التشغيل الموصى بها :

نظام Windows 10

المعالج :Intel Core i7-4790 أو AMD Ryzen 3 3200G

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت

كارت الرسوميات: NVIDIA GeForce GTX 1060 أو AMD Radeon R9 Fury

المساحة التخزينية: 70 جيجابايت (محرك أقراص SSD)

اللغات التي تدعمها اللعبة: العديد من اللغات من ضمنها العربية

لعبة Cyberpunk 2077