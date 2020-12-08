الصحة العالمية تكشف عن أهم إجراء لمنع زيادة إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 05:22 مساءً - منذ 11 دقيقة

أكدت منظمة الصحة العالمية على أن إجراءات السلامة والصحة العامة ، هي العامل الأهم للحد من إصابات فيروس كورونا.

قالت مارجريت هاريس المسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتزامن تصريح مارجريت هاريس مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض في حملة هي الأولى من نوعها للتلقيح الشعبي ضد الفيروس المستجد.

وكانت هاريس ترد على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عن ما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا.

وأجابت قائلة: ”اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جدا لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال؛ ما يتعين عمله لتجنب الزيادة.. هو إجراءات الصحة العامة“.‎

ويواصل عداد أصابات كورونا الارتفاع ، حيث بات يقترب من ملامسة 68 مليون إصابة حول العالم منذ انتشاره في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

ارتفع عدد الإصابات إلى 67 مليونا و938 ألفا و995 إصابة ، حسب أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و550 ألفا و263 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 47 مليونا و23 ألفا و575 حالة، الثلاثاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر /كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.