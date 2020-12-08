يحسن صحة الدماغ والقلب … تعرفوا إلى فوائد الحليب الذهبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 05:22 مساءً - يعد الحليب الذهبي من أفضل المشروبات التي تقدم ساخنة وأكثرها صحية، وأخذ هذا الحليب اسمه من لونه الذهبي، وذلك بسبب إضافة الكركم وغيرها من التوابل.

ويعرف هذا الحليب أيضا باسم حليب الكركم هو مشروب هندي اكتسب شعبية في الثقافات الغربية. يُصنع هذا المشروب الأصفر اللامع تقليديًا عن طريق تسخين حليب البقر مع الكركم وتوابل أخرى، مثل القرفة والزنجبيل.

غالبًا ما يستخدم حليب الكركم كعلاج بديل لتعزيز المناعة ودرء الأمراض، لأن المكون الأساسي فيه وهو الكركمين يُعرف باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا وتحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي.

وتظهر العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى والأمراض مما يساهم في زيادة طول العمر.

وقد أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية، أهم التأثيرات الإيجابية لحليب الكركم على الدماغ والقلب، على النحو التالي:

دماغ سليم

قدمت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي للشيخوخة دليلًا على أن الكركمين يمكن أن يساعد في حماية الدماغ. في الدراسة، تم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين وتمت دراستهم لمدة 18 شهرًا. تناولت إحدى المجموعات 90 ملليغرام من الكركمين مرتين يوميًا، بينما تناولت المجموعة الأخرى علاجًا وهميًا.

خضع جميع المتطوعين لاختبارات معرفية تكررت كل ستة أشهر طوال فترة الدراسة وبعدها. ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت الكركمين مرتين يوميًا أظهرت تحسنًا بنسبة 28٪ في اختبارات الذاكرة خلال فترة الدراسة بينما لم تظهر المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي أي تحسن في الذاكرة.

قلب صحي

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم التحقيق في آثار الكركمين على احتشاء عضلة القلب. نظرت الدراسة في الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في القلب والذين تم إعطاؤهم أربعة غرامات من الكركمين أو دواء وهمي قبل أيام قليلة من الجراحة وبعدها.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الكركمين كانوا أقل عرضة بنسبة 65٪ للإصابة بنوبة قلبية أثناء إقامتهم في المستشفى مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الدواء الوهمي. علاوة على ذلك، قد يحسن الكركمين وظيفة بطانة الأوعية الدموية المعروفة باسم الوظيفة البطانية. تعد الوظيفة البطانية السليمة مهمة لصحة القلب.

كيفية إعداد حليب الكركم

من السهل صنع الحليب الذهبي في المنزل باستخدام نصف كوب (120 مل) من الحليب غير المحلى، وملعقة صغيرة من الكركم، وقطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة، إضافة إلى رشة من الفلفل الأسود المطحون، وملعقة صغيرة من العسل أو شراب القيقب.

لتحضير الحليب الذهبي، اخلطي جميع المكونات في قدر صغير واتركيها تغلي. خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق أو حتى تفوح رائحتها. صفي المشروب بمصفاة ناعمة في أكواب، و ضعي على كل كوب رشة من القرفة.