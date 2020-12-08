شكرا لقرائتكم خبر عن Cyberpunk 2077.. ماذا تعرف عن اللعبة التي بحث عنها المصريون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت لعبة Cyberpunk 2077 محركات البحث عبر جوجل، وذلك عقب الاعلان عن بدء إطلاقها وتحميلها، ولكن ماهي تلك اللعبة وكيف يتم تحميلها؟

Cyberpunk 2077 أو سايبر بانك هي أبرز العاب الخيال العلمى من منظور الشخص الأول، حيث تدور أحداث اللعبة الأصلية في المستقبل الضائع لشمال كاليفورنيا، حيث تغزو الشركات الرأسمالية والتكنولوجيا جميع أشكال الحياة اليومية.

وهي لعبة تقمص أدوار تلعب من منظور الشخص الأول يتم تطويرها من قبل سي دي بروجكت ريد وستكون متوفرة على أجهزة ويندوز، بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون.

وتضم أحداث اللعبة الحياة اليومية في مدينة Night City الفاسدة في ولاية كاليفورنيا، وبمرور الوقت، يمكن لشخصية اللاعب القيام بمهام جانبية مختلفة ومهام واسعة النطاق لكسب Street Cred، واكتساب أسلحة جديدة وتحسينات إلكترونية مثل الأطراف الصناعية.

و تتألف المدينة العالمية المفتوحة Night City، كاليفورنيا من ست مناطق- مركز المدينة التجاري، واتسون الذي يسكنه المهاجرون، وستبروك الفاخر، وضواحي هيوود، وباسيفيكا التي تنتشر فيها العصابات، وسانتو دومينغو الصناعية.

وخلال مغامرات اللعبة يمكن للاعب الفوز بأسلحة جديدة وتحسينات إلكترونية مثل الأطراف الصناعية، ومن خلال هذه الجوائز يمكن للاعب الوصول إلى مرحلة القرصنة عن بعد، والبصريات المحسنة، وMantis Blades.

ويفوز اللاعب بأسلحة ذات نصل تنفصل عن ساعد اللاعب، وقد كان من المنتظر إطلاق Cyberpunk 2077 في الأصل في 16 أبريل 2020 لأجهزة PC وPS4 وXbox One وGoogle Stadia، رغم ذلك تأخر موعد الإصدار حتى 19 نوفمبر قبل أن يتأجل مجددا حتى 10 ديسمبر.

تطلب شروط تشغيل لعبة Cyberpunk 2077، عدد من الخصائص في جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لتحسين الأداء والتي تتمثل في التالي :-

1- نظام التشغيل: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 10

2- نسخة DirectX: إصدار DirectX 12

3- المعالج: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

4- الرامات: 8 GB

5- كارت الشاشة: Nvidia GeForce GTX 780 3 GB or AMD Radeon RX 470

6- الذاكرة: HDD (70 GB، SSD recommended)

7- نظام التشغيل: 64-bit Windows 10

8- نسخة DirectX: إصدار DirectX 12

9- المعالج: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

10- الرامات: 12 GB

11- كارت الشاشة: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon R9 Fury

12- المساحة الداخلية SDD (70 GB).