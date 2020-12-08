شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند يحدد 3 دولارات سعر جرعة لقاح كورونا المحتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير لصحيفة time now news ان معهد أمصال الهند، والذى يصنع لقاح جامعة أكسفورد المحتمل لكورونا قد يوفر جرعات من اللقاح بمبالغ مخفضة تصل قيمتها إلى 3.39 دولار، وذلك بعد أن تقدم المعهد بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاح كورونا من السلطة التنظيمية مع توقع إتاحة اللقاح قريبًا لحملات التلقيح.

وكانت هناك مخاوف من سعر اللقاح من أن يكون تكلفته مرتفعة والتي قد تصل الى (13.55 دولار) للجرعة ولكن معهد أمصال الهند أكد أن السعر سيكون أقل من ذلك، ولكن حتى الآن لم يتم تلقى أي بيان رسمي من المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة ومعهد المصل ووزارة الصحة الهندية فيما يتعلق بسعر اللقاح.

حتى الآن ، تقدم معهد أمصال الهند وشركة فايزر الأمريكية وبهارات الهندية للحصول على ترخيص استخدام طارئ من وزارة الصحة الهندية.

وأعلنت الحكومة الهندية بدء توفير اللقاحات لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن هناك 5 لقاحات في مراحل متقدمة من التجارب السريرية، حيث يقوم معهد المصل الهندي بإجراء تجربة المرحلة الثالثة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا لفيروس كورونا، في حين أن اللقاح المطور محليًا بواسطة بهارات بيوتيك Bharat Biotech قد بدأ بالفعل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

من جهة أخرى حصلت شركة الأدوية زيدس Zydus Cadila على الموافقة من المراقب العام للأدوية DCGI في الهند لبدء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح المضاد لفيروس كورونا التاجي المطور محليًا.