شكرا لقرائتكم خبر عن مستخلص بذور الاكسيليتول والجريب فروت يظهران نتائج واعدة فى الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة أن الإكسيليتول ومستخلص بذور الجريب فروت (GSE) يمكن أن يمنع عدوى كورونا، والتي يمكن استخدامها كرذاذ أنف لاحتواء انتشار الفيروس.الدراسة ، التي نُشرت في مجلة bioRxiv ، تسلط الضوء على فعالية إكسيليتول على فيروس كورونا والالتهابات الفيروسية الأخرى التي تؤثر على الجهاز التنفسي.



مستخلص بذور الجريب فروت

ما هو الإكسيليتول؟

الإكسيليتول هو كحول طبيعي موجود في معظم المواد النباتية مثل الفواكه والخضراوات، ويستخدم على نطاق واسع كبديل للسكر في الحلوى والنعناع والعلكة "الخالية من السكر".

أظهرت الدراسات السابقة الخصائص المضادة للفيروسات للبوليولات، فعلى سبيل المثال ، تم الإبلاغ عن إكسيليتول لتقليل شدة الالتهابات الفيروسية، وفي نماذج الفئران ، لوحظ تأثير إكسيليتول الغذائي على الفيروس المخلوي التنفسي البشري ، الذي يؤثر على الجهاز التنفسي ، مما أظهر نتائج واعدة، وكانت الفئران التي تلقت إكسيليتول لمدة 14 يومًا قبل التعرض للفيروس قللت من عيارات الرئة الفيروسية مقارنةً بالسيطرة.

يظهر الإكسيليتول أيضًا واعدًا في الوقاية من الالتهابات البكتيرية، ويمكن أن يقلل من مستويات البكتيريا الضارة في تجويف الفم بنسبة 27 إلى 75 %.

صاغ الفريق رذاذًا للأنف يحتوي على إكسيليتول ومستخلص بذور الجريب فروت ومحلول ملحي للوصول إلى نتائج الدراسة، واختبر الفريق رذاذ الأنف على عيارات فيروس كورونا.

خلص الفريق إلى أن "العلاج المشترك من إكسيليتول ومستخلص بذور الجريب فلاوت، قد يمنع انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ليس فقط لـ كورونا ولكن أيضًا لـ H1N1 في المستقبل أو الأوبئة الفيروسية الأخرى".

وأضافوا أن الجريب فروت، يقلل بشكل كبير من الحمل الفيروسي بينما يمنع الإكسيليتول ارتباط الفيروس بالبروتين الأساسي على جدار الخلية.

وخلص الفريق إلى أن مستخلص البذور عامل جيد للسيطرة على تفشي الفيروس. عند صياغته كرذاذ أنف ، يمكن أن يمنع العدوى بفيروس كورونا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، سيسمح الرذاذ أيضًا بارتداء القناع المريح على المدى الطويل وسط جائحة الفيروس التاجي.