شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 25 مليون شخص بلقاح كورونا ببريطانيا يمنع الوفيات بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الإندبندنت، أنه إذا أمكن تحقيق التطعيم الكافي بين الفئات المعرضة للخطر، فسيتم منع 99 %من وفيات كورونا، وفقًا لمجموعة اللقاحات الحكومية.

قالت الحكومة البريطانية إن "غالبية" الأشخاص المعرضين للخطر في المملكة المتحدة سيتم تطعيمهم طوال شهري يناير وفبراير، حيث تستعد السلطات لطرح الجرعات الأولى المتاحة من فايزر Pfizer-BioNTech.

تشمل الفئات العشر ذات الأولوية التي حددتها اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) حوالي 25 مليون شخص، بموجب هذا التوجيه، سيتم إرسال إمدادات اللقاح الأولى إلى موظفي دار الرعاية والمقيمين، والعاملين في الخطوط الأمامية في هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا - حوالي 6 ملايين شخص.

وقالت الصحيفة، إذا أمكن تحقيق التطعيم الكافي عبر هذه المجموعات، فسيتم منع 99 %من وفيات كورونا، ومن المقرر أن يتم إعطاء الدفعة الأولى من جرعات اللقاح لعامة الناس غدًا، سيتم توزيع ما يقرب من 800 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا فايزر Pfizer و BioNTech، والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 % في الوقاية من الأمراض، في جميع أنحاء المملكة المتحدة طوال الأسبوع المقبل.

من المأمول أن يتم توفير ما يصل إلى 5ملايين جرعة - كافية لتطعيم 2.5 مليون بريطاني بلقاح كورونا - بحلول نهاية العام، على الرغم من أن الحكومة كانت مترددة في تقديم رقم نهائي، يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الرسمي في المملكة المتحدة إلى 189، مما يعني أن 61434 شخصًا قد ماتوا الآن في غضون 28 يومًا من نتيجة الفيروس، كما تم الإبلاغ عن 14718 حالة جديدة أخرى أمس، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المحددة 1.75 مليون.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن اللقاحات التي طورتها مودرنا وجامعة أكسفورد لا تزال قيد التقييم من قبل المنظمين، مما قد يزيد من إمدادات المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة.

في إنجلترا، تم اختيار 50 مستشفى لتكون بمثابة مراكز لتوزيع لقاح فايزرPfizer-BioNTech ، على الرغم من نقل الجرعات بالفعل إلى جميع الدول الأربع في المملكة المتحدة.

مع الكميات المحدودة المتوفرة في البداية، سيكون كبار السن الذين يذهبون بالفعل إلى المستشفى كمرضى خارجيين، وكذلك أولئك الذين يخرجون من المستشفى بعد الإقامة في المستشفى، من بين أول من يتلقون اللقاح.

وقال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطانى، إذا أدى الفشل في الاتفاق على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد تسليم الجرعات من القارة، يمكن للجيش نقل الإمدادات جواً إلى المملكة المتحدة، موضحا أنه من المرجح أن يتعطل النقل بين بريطانيا والبر الرئيسي لأوروبا بشدة إذا لم يتم الاتفاق على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء صلاحية الترتيبات الانتقالية في نهاية العام، موضحا، إن إمدادات اللقاح في المملكة المتحدة ستمر مهما كانت الظروف.

وقال يوم الإثنين: "لدينا خطط مكثفة لضمان حماية لقاحاتنا، وهذا هو المنتج الذي يحظى بالأولوية تمامًا، لقد نظرنا في استخدام الرحلات الجوية غير التجارية، ولدينا ترتيبات حدودية قائمة.

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