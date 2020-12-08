شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح طرق التخلص من الشعور بالغثيان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أسباب الشعور بالغثيان وطرق التخلص منه.
وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر” أن أسباب الغثيان ما هو طبيعي مثل عقب تناول وجبة كبيرة وآخر مرضي، مثل أمراض الجهاز الهضمي والغدد والقلب، وقد تحدث لأعراض جانبية نتيجة لتناول بعض الأدوية.
وأضاف أن هناك العديد من الطرق التي تساعد على التخلص من الشعور بالغثيان، أبرزها ضرورة تجنب تناول الأكل بسرعة، والحرص على تناول وجبات صغيرة.
ونصح بالتقليل من تناول الأطعمة المقلية والدهنية وقوية الرائحة مع تجنب الإكثار من المشروبات أثناء تناول الأكل مع تجنب ارتداء الملابس الضيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يوضح طرق التخلص من الشعور بالغثيان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.