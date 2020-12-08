شكرا لقرائتكم خبر عن ويليام شكسبير ثاني شخص في العالم يتلقى لقاح كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح "ويليام شكسبير" بريطاني عمره 81 عاماً ، ثاني شخص في العالم يتلقى لقاح فيروس كورونا في بريطانيا بمستشفى كوفنتري الجامعي هذا الصباح، بعد أن حصلت عليه أولاً السيدة مارجريت كينان، 91 عاماً، بحسب ذكرت جريدة "مترو" البريطانية.

ويبدو أننا في عام 2020 ولا يزال الكاتب المسرحي الشهير ويليام شكسبير يصنع التاريخ، ولكن من خلال ثاني رجل يلقب باسمه يحصل على لقاح فايزر لكورونا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة مات هانكوك اليوم "V-Day" بداية أكبر برنامج تطعيم جماعي تابع لهيئة الصحة البريطانية NHS، حيث سيتم إعطاء اللقاحات في عشرات المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارًا من اليوم لكبار السن وموظفي NHS والعاملين في دور الرعاية.

وقال هانكوك إنه "الضوء في نهاية النفق" بالنسبة للكثيرين، مضيفاً ​​"أشعر بالسعادة الحقيقية عندما أشاهد تلك الصور.. أصبح ويليام شكسبير، 81 عامًا، ثاني شخص يحصل على لقاح كورونا".

وأضاف "لقد كانت سنة صعبة لكثير من الناس وأخيراً نجحنا في اجتيازها -" ضوءا في نهاية النفق ".

قال كريس هوبسون ، الرئيس التنفيذي لـ NHS Providers ، إن المستشفيات في إنجلترا حددت الأماكن المناسبة لإجراء التطعيمات.

وقال إن المكان المثالي قريب من حديقة cark park ومنفصل عن أي منطقة سريرية أخرى حيث قد يكون هناك خطر الإصابة بعدوى Covid-19.

سيعمل الموظفون على وضع أفضل الترتيبات بطريقة بعيدة اجتماعيًا وستكون هناك فترات زمنية محددة لتقليل قائمة الانتظار.

وأضاف أنه تم تمرير قوائم الأشخاص من المجموعات ذات الأولوية القصوى إلى الذين يحجزون المواعيد ، والذين أجروا مكالمات هاتفية لترتيب المواعيد.

تركز العديد من المستشفيات على الأشخاص الذين من المقرر أن يحضروا في موعد العيادات الخارجية ، أو أولئك الذين يتلقون حاليًا الرعاية في المستشفى.