شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا قد يسبب "أعراض جلدية" تستمر 60 يوما بعد التعافى.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، عن إصابة بعض مرضى فيروس كورونا المستجد، بمشكلات جلدية تلازم المصاب حتى عقب التعافى من الإصابة بالفيروس، طبقا لما ورد فى موقع Timesofindia.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض المرضى المصابين بـالفيروس، يعانون من أعراض مستمرة تتعلق بالجلد بعد فترة طويلة من تعافيهم من العدوى الأولية، حيث تبين أن بعض المصابين تعرضوا لمشاكل جليدة استمرت معهم لمدة 60 يوما على الأقل عقب التعافى من الفيروس.

وخضع نحو ألف حالة من المرضى الذى عانوا من مظاهر جلدية الى الفحص من فريق الدراسة، والتي كشفت أن متوسط مدة الأعراض للأمراض الجلدية التي أصيب بها المرضى وصل 12 يوما، حيث استمر الطفح الجلدي الشبيبي الشكل والطفح الجلدي في متوسط ​​سبعة أيام وأربعة أيام على التوالي للمصابين من الفيروس، مع مدة أقصاها 28 يومًا.

وأوضحت الدراسة أن من بين الأمراض الجلدية التي تصيب المرضى تورم الأصابع وإحمراروتورم القدمين واليدين، والتي تستمر مع المصابين الى فترة زمنية تصل الى 15 يومًا .

والجدير بالذكر أن بعض المرضى يعانون من التقرح وتورم الأصابع، فضلا عن أعراض إصبع القدم التي قد تستمر الى 60 يومًا على الأقل.

وتوصلت النتائج بالدراسة إلى أن الإصابة بالفيروس قد تكون نافذة مرئية للالتهابات التي يمكن أن تحدث في الجسم .

والجدير بالذكر أن المتعافين من كورونا قد يواجهون العديد من المضاعفات والأعراض حتى عقب التعافى من الفيروس، قد تختلف من الشعور بالتعب وضيق التنفس والصداع والأرق وألم الصدر والمفاصل والسعال وفقدان حاستي الذوق والشم، فضلا عن ولحمى، و اضطرابات السمع .