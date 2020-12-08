وصفة قوية للتخلص من ترهلات البطن بعد الولادة

البطن المسطح حلم كل امرأة وتريد أن تظهر في أجمل صورها وتعد طريقة شد البطن والتخلص من الترهلات ليس بالأمر المستحيل فيمكنك التخلص من ترهل البطن بعد الولادة بوصفات طبيعية فعالة اليك اقوي الوصفات لشد البطن والتخلص من خطوط البطن بعد الولادة وصفات طبيعية للتخلص من ترهلات البطن وعلامات التمدد وصفة السكر وبذور العنب

المكونات

نصف كوب من السكر

كوب من بذور العنب

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونخلط فيه المكونات السابقة جيدا نضع الوصفة علي البطن

نترك الوصفة علي البطن لمدة ربع ساعة

نغسل البطن بالماء البارد ونكرر الوصفة مرة يوميا وصفة الجلسرين وزيت الزيتون

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الجلسرين

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونخلط فيه المكونات السابقة جيدا

نضع الوصفة علي البطن نترك الوصفة حتي تجف

نغسل البطن بالماء البارد ونكرر الوصفة مرة أسبوعيا وصفة الشبة والنشا

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الشبة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ربع كوب من الماء

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونخلط فيه المكونات السابقة جيدا

نضع الوصفة علي البطن ونتركها حتي تجف

نمسح البطن بقطنة مبللة ونكرر الوصفة مرة أسبوعيا إقرئي أيضا رجيم لانقاص الوزن الزائد بعد الولادة وصفة سحرية لعلاج الخطوط البيضاء وعلامات التمدد بعد الولادة أسباب تساقط الشعر بعد الولادة وطرق علاجه

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