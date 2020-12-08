شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه تساعد فى إنقاص الوزن .. منها التفاح والبابايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفاكهة من أفضل المواد الغذائية التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، والألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد محتوى الفركتوز على إرضاء رغبتك في تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو، جميع أنواع الفاكهة مفيدة للصحة لأنها مليئة بالعناصر الغذائية ولها بعض الفوائد الصحية، ولكن بعض الفواكه أفضل من غيرها عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، في هذا التقرير 5 فواكه تساعد في إنقاص الوزن.

التفاح

مع 4 جرامات فقط من الألياف و 95 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، يعتبر التفاح من أفضل الفواكه لفقدان الوزن يعتبر التفاح أكثر إشباعًا من أي وجبة خفيفة أخرى لأنه يستغرق وقتًا أطول لاستهلاك التفاح بسبب محتواه العالي من الألياف.

تشير العديد من الدراسات إلى أن التفاح يمكن أن يدعم فقدان الوزن بل ويقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول.

الموز

يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف والفيتامينات والعديد من مضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد تناول الموز كل يوم في التحكم في مستوى السكر في الدم ، وتقليل مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول ، والمساعدة في إدارة وزن صحي.

التوت

يعتبر التوت منخفض السعرات الحرارية ومليئة بأنواع مختلفة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة حصة واحدة من (152 جرامًا) من الفراولة تحتوي على 50 سعرًا حراريًا فقط، بينما تحتوي 148 جرامًا من التوت على 84 سعرًا حراريًا فقط.

البرتقال

البرتقال من الفواكه الحمضية التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، هذه الفاكهة غنية بفيتامين ج والألياف وقليلة السعرات الحرارية تحتوي حبة برتقالة واحدة على 45 سعرة حرارية فقط.

البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على تكسير الأطعمة في معدتك وتمنع البابايا الجسم من الاحتفاظ بالكثير من الدهون والبابايا غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة والفلافونويد ، وتساعد على تقليل الانتفاخ والإمساك وهي مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.