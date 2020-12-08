شكرا لقرائتكم خبر عن قاض أمريكي ثان يوقف قيود وزارة التجارة على «تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر قاض أمريكي ثان، يوم الاثنين، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق «تيك توك» لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين.

وتقول الشركة المالكة لـ"تيك توك" إن القيود ستحظر استخدامه فعليا في الولايات المتحدة.

وأصدر كارل نيكولز، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، الأمر بعد أكثر من شهر على قيام قاض أمريكي آخر في ولاية بنسلفانيا، بمنع القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

ولم تعلق وزارة التجارة أو «تيك توك» على الأمر القضائي الجديد.