شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لحماية طفلك من أمراض الشتاء وبناء المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشتاء هو أحد الفصول التي تحمل الكثير من المشاكل الصحية خاصة للأطفال، فخلال هذا الموسم، يكون الرضع والأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والالتهابات ونزلات البرد والأنفلونزا نظرًا لأننا نتعامل بالفعل هذا العام مع جائحة، وأصبح من المهم أن نولي المزيد من الحذر نظرًا لأن الهواء في الخارج يصبح باردًا، مما يشير إلى قدوم فصل الشتاء، فإليك بعض النصائح حول السلامة في فصل الشتاء والتي ستضمن بقاء الصغار محميين دائمًا، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

نصائح للحفاظ على سلامة الأطفال خلال فصل الشتاء

حافظي على دفئهم دائمًا: يجب إجبار الأطفال على ارتداء ملابس دافئة تحافظ على درجة حرارة الجسم سليمة، قبعات وجوارب وسترات صوفية خفيفة ضرورية لأنها تحافظ على دفء الجسم بخلاف تلك البلوفرات، يجب التفكير في السترات وكاتم الصوت والقفازات اعتمادًا على درجة برودة درجة الحرارة الخارجية تذكر دائمًا أنه يجب تغطية الأطفال بطبقة إضافية مقارنة بالبالغين.

اغسل يديك بانتظام: بفضل انتشار فيروس كورونا، نقوم بالفعل بغسل أيدينا عدة مرات في اليوم، بغض النظر عن كون الأطفال أطفالًا، فمن الأفضل أن نستمر في تذكيرهم بغسل أيديهم قبل وبعد أي وجبة، وكلما استخدموا المرحاض سيضمن ذلك عدم إصابتهم بأي نوع من الفيروسات والبقاء بصحة جيدة.

اشرب الكثير من الماء: خلال فصل الشتاء، حيث تنخفض الرطوبة، يصاب الجسم بالجفاف بسرعة كبيرة لذا من الأفضل الاحتفاظ بزجاجة من الماء دائمًا في متناول أيديهم ذكّرهم بأخذ رشفة من وقت لآخر ، لأنهم لن يتذكروها بأنفسهم.

بناء مناعتهم: الغذاء يساعد في بناء المناعة امنحهم الكثير من الفواكه والخضراوات الموسمية تأكد من أن نظامهم الغذائي متوازن يتكون من منتجات الألبان والحبوب والبقول والبروتينات حاول التقليل من الوجبات السريعة قدر الإمكان.

النشاط في الهواء الطلق: بسبب الوباء المستمر، يتم تقييد الأطفال بالداخل الفصول الدراسية عبر الإنترنت ووقت طويل جدًا أمام الشاشات لهما تأثير سلبي على نموهم العقلي والجسدي من الأفضل دائمًا إخراجهم في الحديقة أو في منطقة مفتوحة والسماح لهم باللعب، وبالطبع مع مراعاة جزء التباعد الاجتماعي.

حافظ على رطوبة بشرتهم: عادة ما يزيل الهواء البارد والجاف الرطوبة من الجلد نظرًا لأن جلود الرضع والأطفال الصغار تميل إلى أن تكون حساسة للغاية، فمن المستحسن وضع بعض المرطبات الخفيفة من وقت لآخر سيساعد ذلك في الحفاظ على بشرتهم رطبة خلال هذا الوقت.

استخدام المرطبات: يشكو بعض الأطفال من جفاف الفم أثناء نومهم هذا بسبب انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء يمكن أن تساعد أجهزة الترطيب في علاج المشكلة عن طريق زيادة مستوى الرطوبة في الداخل.

احتفظ بالأدوية في متناول اليد: من المستحسن الاحتفاظ ببعض الأدوية في متناول اليد، لأنها تتجنب الذعر في اللحظة الأخيرة نظرًا لأن الرضع والأطفال الصغار يمكن أن يمرضوا في أي وقت، يجب أن تكون أدوية الحمى والبرد والسعال واضطراب المعدة والحساسية الجلدية متوفرة دائمًا في المنزل.