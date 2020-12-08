شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد اللوز والبندق والفستق لمرضى القلب والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المكسرات وجبة صحية مفيدة للجسم وغنية بالعديد من العناصر الغذائية، وهي متعددة الاستخدامات، وسهلة الأكل أثناء التنقل، كما أن تناول المكسرات يساعدك في تلبية احتياجاتك من البروتين، وهو أمر ضروري لبناء العظام والعضلات والجلد، مما يساعدك على الشعور بالرضا والنشاط، لأنها تمد الجسم بالطاقة.

فى هذا السياق نكشف لكم أهمية المكسرات في حياتنا وفوائدها بحسب ما ورد فى تقرير نشره موقع healthine كالتالى:

اللوز

يحتوى اللوز على نسبة عالية من البروتين ، فاللوز غني بمضادات الأكسدة، تحمي هذه المركبات النباتية الجسم من الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ومن الأفضل تناول اللوز مع القشرة للحصول على أكبر قدر من الفوائد.



لوز

الفستق

يحتوى الفستق على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية الأساسية مقارنة بمحتواها من البروتين، كما يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي، وهى في زبدة الجوز لتتناوله على الخبز المحمص أو التفاح أو البسكويت.



فستق

الكاجو

الكاجو من الناحية الفنية بذور، فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من البروتين ولكنها تحتوي أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما من الممكن أن تستخدمه في نظامك الغذائي ، وتناوله كجزء من وجبة خفيفة متوازنة فوق الزبادي العادي مع الفاكهة.



الكاجو

الصنوبر

حبوب الصنوبر هي بذور أنواع معينة من أكواز الصنوبر. يتم تقديرها لمذاقها المعتدل والحلو وقوامها الزبداني ، والذي يأتي من محتواها العالي من الدهون، مما قد يساعد في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب، ممكن استخدامه في السلطات أو أطباق الحبوب أو الخضار. لتحميص الصنوبر في المنزل.



الصنوبر

الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على أعلى محتوى بروتين من بين جميع المكسرات الشائعة الاستهلاك، وهو فيتامين يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام في الجسم، للحصول على وجبة خفيفة متوازنة تحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات.



الفول السوداني

البندق

يعتبر البندق نكهة حلوة وزبدة ومحمصة قليلاً ، مما يجعلها مصدرًا لذيذًا للبروتين، كما جاءت الدراسات بأن إضافة البندق إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.