شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تظهر علامات الشيخوخة على اليدين وكيف تبدو أصغر سناً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يهمل الاهتمام بصحة الجلد في اليدين، رغم أن علامات السن والشيخوخة قد تظهر عليها أكثر من الوجه، حيث تضع الكريمات المضادة للشيخوخة وتحمي وجهك باستخدام واقي من الشمس ولا تهتم باليدين، في هذا التقرير نتعرف على السبب الذى يجعل الشيخوخة تظهر على يديك، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

قالت أخصائية الأمراض الجلدية بمستشفى كلايفند كلينيك الأمريكية إيمي قاصوف إن "الجلد الجاف والمتقشر والأظافر الهشة والبقع الداكنة يمكن أن تصبح مشاكل مع تقدم الناس في السن".

وأوضحت: "مع تقدمك في العمر، تفقد يديك الدهون والمرونة والرطوبة وتفقد بشرتك حجمها. ينتج عن هذا الحجم المنخفض والمرونة المنخفضة بشرة شفافة تتجعد وتطور بقع الشيخوخة."

وأضافت: تحدث البقع العمرية ، والتي تسمى أيضًا التصبغات الشمسية، بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) ويمكن أن تكون بدرجات مختلفة من البني أو الأسود وتظهر في المناطق الأكثر تعرضًا للشمس ، عندما يكون الميلانين وفيرًا بسبب التعرض للشمس.

ويمكنك الحصول عليها في أي عمر ، خاصة إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في الهواء الطلق أو تستخدم كريمات تسمير البشرة (التان).

وأوضحت: "يمكن أن تتطور يديك أيضًا إلى مظهر هيكلي لأنك تفقد الدهون في بعض الأماكن مع تقدمك في العمر".

نصائح من أطباء الجلدية لمنع شيخوخة اليدين

هناك العديد من الطرق للوقاية من علامات الشيخوخة على يديك ومكافحتها توصي الدكتور قاصوف بما يلي:

-ترطيب اليدين بانتظام وفي كل مرة بعد غسل يديك قم بتخزين واحتفظ بزجاجة من المرطب على الحوض حتى لا تنسى الترطيب.احمِ بشرتك وأظافرك - ارتدِ قفازات مبطنة بالقطن عند البستنة أو عند التنظيف بالصابون أو الكيماويات استخدم صابونًا معتدلًا بدرجة الحموضة لغسل يديك وابحث عن أنواع خفيفة.

-تقشير الجلد- عندما تقشر جسمك أو وجهك، لا تنس يديك استخدمي لوفة لطيفة أو مزيجًا من السكر والليمون والزيت الطبيعي لإزالة الجلد الميت وخلايا الجلد الميتة من أعلى راحة يدك وعلى أصابعك ومفاصل أصابعك ولا تنسى الترطيب فورًا.

-ضع واقيًا من الشمس كل يوم الواقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) 50 أو أعلى سيقطع شوطًا طويلاً لمنع البقع والتجاعيد العمرية ويحمي يديك من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أيضًا أن تمنع يديك من الظهور بشكل عظمي ومنكمش مع تقدم العمر ولا تنس أنه عند قيادتك للسيارة فإن الأشعة فوق البنفسجية تمر عبر النوافذ.

-اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية يغذي بشرتك ويساعدك على نمو أظافر صحية وإذا كان نظامك الغذائي منخفضًا في بعض البروتينات ، أو فيتامين ج ، أو فيتامين ب المركب أو إذا كان امتصاصك ضعيفًا ، يمكن أن تصبح أظافرك هشة وتقشر أو تتقشر بسهولة.