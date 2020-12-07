شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على كليتك فى فصل الشتاء لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الرعاية خلال فصل الشتاء ضرورية بشكل خاص لمرضى السكري، ويجب على من يعانى هذا المرض المزمن أن يهتموا بشكل خاص بكليتهم خلال هذا الفصل البارد، لأنها تؤدي وظيفة مهمة تتمثل في تصفية النفايات وإزالتها من الدم ، والحفاظ على توازن الماء ، والاهتمام بصحة العظام ، وتوليف فيتامين د ، و مادة إريثروبويتين الذي يحافظ على مستوى الهيموجلوبين، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

ووفقا للتقرير فإن مريض السكري يمكن أن يتلف الكلى ويمكن أن يؤدي إلى فقدان وظائفها بشكل تدريجي، يصبح هذا هو السبب الرئيسي للفشل الكلوي على مستوى العالم، يحتاج الأشخاص المصابون بفشل كلوي متقدم إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى ومع ذلك ، يمكن للمرء أن يبطئ تطور تلف الكلى ويمنعه من التفاقم عن طريق إجراء بعض التعديلات في نمط حياته ونظامه الغذائي واليقظة تجاه صحته ، إلى جانب طلب استشارة من طبيب أمراض الكلى.

يميل مرضى السكر إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم في الشتاء

تعتبر الرعاية خلال فصل الشتاء ضرورية بشكل خاص لمرضى السكري ، وذلك نتيجة قلة ضوء الشمس خلال فصل الشتاء مما يعني زيادة مستويات التوتر والإرهاق فصول الشتاء الزائدة تضغط وتجهد الجسم. غالبًا ما يؤدي هذا الإجهاد إلى إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول تتسبب هرمونات البقاء على قيد الحياة في إفراز الكبد لمزيد من الجلوكوز للحصول على الطاقة ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي وبالمثل ، يمكن أن يؤهب الطقس البارد للتجلط حيث يصبح الدم أكثر كثافة في هذا الموسم ، إلى جانب انخفاض النشاط البدني في أشهر الشتاء. يمكن أن تشكل مثل هذه الحالات تهديدات خطيرة لحياة مرضى السكري ، الذين يميلون أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم.

إلى جانب درجة الحرارة والظروف الجوية ، يعتمد سكر الدم على الترطيب والتمارين والطعام الذي تتناوله ، ولكن ربما يكون الماء هو العنصر الوحيد الأكثر أهمية لمساعدتنا على البقاء بصحة جيدة في الهواء الطلق. الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري معرضون للإصابة بالجفاف ، والذي يمكن أن يصبح خطيرًا إذا ترك دون علاج لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، في الوقت نفسه ، يمكن أن يسبب الجفاف ارتباكًا قد يجعل الشخص غير مدرك لانخفاض نسبة السكر في الدم. لذلك من الضروري أن يظل مرضى السكري رطبًا جيدًا في الشتاء ويجب عليهم اختبار نسبة السكر في الدم بشكل متكرر.

كيف يؤثر مرض السكري على الكلى

الكلى تساعد في تصفية الفضلات من أجسامنا وبسبب الكلى يظل جسمنا نظيفًا وخاليًا من السموم عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري ، فإنه يؤثر على الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الأصغر في الجسم ويسبب ضررًا تدريجيًا هذه الأوعية الدموية الصغيرة هي المسئولة عن إدخال الدم إلى الكلى ، حيث يمكن تصفيته من الفضلات ومع ذلك ، عندما تتضرر هذه الأوعية الدموية ، لا يتدفق الدم الكافي إلى الكلى ، في جهاز الترشيح المخترق بالفعل مما يجعل من الصعب على جهاز الإخراج البولي القيام بعمله.

نتيجة لذلك ، قد يحتفظ الجسم بالسموم والملح وكميات كبيرة من الماء إلى جانب الوقوع في الهيموجلوبين والتأثير على صحة العظام على العكس من ذلك ، قد تفقد أيضًا البروتينات الأساسية في البول.

العناية بالكلى لمرضى السكر

تحكم في مستوى الكوليسترول: من المرجح أن يتسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في تلف الكلى. يصبح من الضروري مراقبة الكوليسترول من أجل صحة القلب والأوعية الدموية والكلى إذا زاد الكوليسترول ، فمن المحتمل أن يؤدي إلى تلف الكلى.

نظام غذائي جيد: تجنب تناول الأطعمة السريعة. يمكن أن تكون الدهون المتحولة التي نحصل عليها منها ضارة بالكلى يجب ألا يحتوي نظامك الغذائي على الكثير من السكر لأنه يفرز سمومًا زائدة في جسمك. يعد النظام الغذائي الذي يعتمد على الفاكهة والخضروات والحبوب والحبوب وكمية عالية من الألياف أفضل طريقة للعناية بهذه الأعضاء الحيوية.

حافظ على رطوبتك جيدًا: يساعد الترطيب الكافي كليتنا على إذابة السموم ونواتج الفضلات من الجسم والتخلص منها. بالمعنى الحرفي للكلمة ، قد "تجف" الكلى والأعضاء الأخرى إذا لم نشرب كمية كافية من الماء هذا يعني أنهم سيعيدون الامتصاص أو سيكونون قادرين على تصفية عدد أقل من السموم التي ستتراكم بعد ذلك في الجسم.