شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات أنك تفقد وزنك بشكل صحى.. منها النوم جيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الوزن من الأشياء المرهقة والبطيئة، وفى طريقك للتخلص من الوزن الزائد يجب أن تتأكد من أنك تنقص وزنك بطريقة صحية وتستمر في العمل على نفس الروتين لتحقيق أهدافك النهائية في إنقاص الوزن، ومع ذلك، إذا كان من الصعب تتبع رحلة إنقاص وزنك، فإليك 6علامات تخبرك أنك تفقد الوزن بطريقة صحية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

6 علامات تخبرك أنك تفقد الوزن بطريقة صحيةلا تشعر بالجوع كما اعتدت

يجب أن تتبع خطة رجيم صارمة وتلجأ إلى الأنظمة الغذائية المقيدة وتتجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية، ومع ذلك ، بمجرد أن تبدأ في فقدان الوزن ، لن تشعر بالجوع كما كان من قبل كما سينخفض ​​مستوى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية بمرور الوقت.

تنام جيداً ولا تشخر

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وخاصة النساء يميلون إلى الشخير وقد يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن لذلك ، إذا كنت تفقد الوزن ، فهناك احتمال كبير بأن يقل الشخير وتنام بشكل أفضل.

شكل ملابسك أصبح أفضل

هل تشعر أن ملابسك أصبحت أكثر اتساعًا ؟ أو هل أصبحت ملابسك بالمقاس المناسب لك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يعني أنك خسرت بعض الكيلوجرامات في رحلة إنقاص الوزن.

تشعر بأنك أكثر نشاطًا

على الرغم من أنك قد لجأت إلى الأكل الصحي والتدريبات الشاقة، فمن الواضح أنك ستشعر بمزيد من النشاط والحيوية ستلاحظ أيضًا تغيرًا في شخصيتك وستشعر بالحيوية أكثر من ذي قبل.

تغيرت قياسات جسمك

قياس نفسك هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تفقد الوزن أم لا، عندما تكون في بداية برنامج إنقاص الوزن ، سيكون شريط القياس الخاص بك هو أكبر أعدائك ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، عندما تبدأ في انقاص بعض الوزن، ستجد أن نفس شريط القياس سوف يملأك بالإيجابية.

لديك ثقة أكبر

بمجرد أن تبدأ في فقدان الوزن، ستشعر تلقائيًا بمزيد من الحيوية والثقة في مظهرك وهذا بدوره يحسن صحتك النفسية بشكل عام، وهو أمر مهم مرة أخرى لفقدان الوزن.