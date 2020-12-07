شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوجه نصائح ذهبية لاستخدام «الدفاية» بشكل آمن في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة عند استخدام الدفايات في فصل الشتاء.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة.. لا تجلس طول ليلك جنب الدفاية!! ابتعد على الأقل ٩٠ سم منها وطفيها قبل ما تنام”.

يذكر أن خبراء الصحة يحذرون من الأثار الجانبية للدفاية حيث تسبب العديد من الأمراض لأن الدفاية تعمل علي تدفئة الهواء داخل المنزل، وهذا يؤدي إلي خفض محتوي الرطوبة في الهواء مما يجعله جاف، وتنفس الهواء الجاف يؤدي إلي إضطرابات الجهاز التنفسي مثل الربو وإلتهاب الشعب الهوائية وإلتهاب الشعب الهوائية ونزيف الأنف أيضاً يحدث بسبب الأغشية الجافة .

ويؤكد الخبراء أنه عند التعرض للهواء الجاف، تؤدي إلي دخول الغبار للأغشية المخاطية الرطبة وغالباً ما ينتج عنها الإصابة بالعدوي والإلتهاب ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والغشاء المخاطي .

كما أن عدم وجود رطوبة في الهواء يؤدي إلي ضرر البشرة والإصابة بأشهر مشاكل الشتاء شيوعاً وهي جفاف الجلد.

وأثبتت الأبحاث أن عدم وجود رطوبة في الهواء يؤدي إلي تبخر الدموع من العين مما يجعل من الصعب الحفاظ علي توازن رطوبة العين.