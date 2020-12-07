شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناعة ينصح بترك الولائم وتجمعات الموائد للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فيروس كورونا فى عدة دول حول العالم بشكل متسارع، ورغم التنافس فى سباق اللقاحات المضادة للفيروس، إلا أن خبراء المناعة ينصحون باتخإذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية، للمحافظة على سلامتك وسلامة أسرتك، وفى مقدمة أدوات الحماية الكمامة والأقنعة بمختلف أشكالها وغسل اليدين والتباعد الاجتماعى وإجراءات أخرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الهادى مصباح، أستإذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أن تكثيف الإجراءات فى مواجهة كورونا واجب وطنى لكل منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة. منبها إلى ضرورة الحذر من شراسة الفيروس فى فصل الشتاء، بارتداء لبس الكمامات والتباعد الاجتماعى وغسل اليدين بالاستمرار وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة، وخصوصا الأفراح والحفلات، والابتعاد عن الموائد الجماعية ومراعاة الاستخدام الشخصى لأدوات الطعام.



الدكتور عبد الهادى مصباح

وأضاف أستاذ المناعة أن التوعية بجميع أخطار فيروس كوورنا يجب أن يكون وراءها قدوة والتزام شخصى وأخلاقى، تتمثل في أن يحرص المسئولين فى كل اجتماعاتهم دائما على ارتداء الكمامات، وفى أى مكان يتواجدون فيه وكذلك المعلمون يجب أن يكونوا قدوة للتلاميذ فى الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وثانيا من واجب المؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى تعريف الناس بمدى خطورة فيروس كورونا، وأن ظهور وأخبار اللقاحات لا تعنى القضاء على الفيروس.

وفى نفس السياق، قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن فيروس كورونا مازال موجود رغم انخفاض عدد الحالات فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الناظر، أنه من الضرورى الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ألفيروس خاصة مع حلول فصل الشتاء، من خلال ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الكمامة تمثل خط الدفاع الأول للحماية من كورونا، لافتًا إلى أهمية تنأول تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية خاصة لكبار السن لتجنب الإصابة خلال موسم الشتاء العإلى مع استمرار خطر فيروس كورونا.