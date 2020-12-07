هل يجب إجراء اختبار كورونا بعد التعرض لشخص مصاب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ كثير ممن يتعرضون لشخص مصاب بفيروس كورونا أو عند الاتصال معه بشكل وثيق إلى إجراء اختبار لفيروس كورونا، ولكن متى يجب عليك إجراء الاختبار حتى تكون النتيجة دقيقة، هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، حيث أوضحت الإرشادات إلى أن المخالطين القريبين أو أولئك الذين يتعايشون مع الشخص المصاب لديهم خطر بنسبة 50٪ أوأكثر للإصابة بفيروس كورونا، لذا يجب الانتباه للأعراض جيداً والحجر الصحي والأهم من ذلك أن تخضع للاختبار فى الوقت المناسب.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" يعد الخضوع للاختبار أمرًا ضروريًا لأنه يمكن أن ينشر الشخص الفيروس دون ظهور أعراض عليه، ومع ذلك يكون حاملًا للفيروس ويعرض الكثير لمخاطر إضافية.

يمكن للتشخيص الكامل أيضًا أن يهدئ مخاوفك، ويزودك بجدول زمني حول الوقت الذي سيكون من الآمن لك أن تكون فيه مع أشخاص آخرين وتتخذ احتياطات أخرى.

ما الذي يحدد الاتصال الوثيق بشخص مصاب بكورونا؟

يعد تتبع الاتصال أحد الخطوات الأولى والخطوة الوقائية لوقف انتشار العدوى لذلك ، يُطلب من أي شخص مصاب بفيروس كورونا أو جميع جهات الاتصال القريبة منه تقريبًا اتباع الاحتياطات والعناية بصحتهم.

وفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يتم تعريف الاتصال الوثيق لشخص ما على أنه أي شخص يتعرض لحالة معينة مصابة بكورونا، بعد يومين إلى 10 أيام من ظهور المرض.

ومع ذلك ، فإن أي شخص قضى وقتًا طويلاً حول فرد قبل التشخيص، أو كان أحد أفراد الأسرة المباشرين، يُقال إنه معرض لخطر التعرض الشديد، حيث يمكن أن يكون قد أصيب بالحمل الفيروسي من المريض.

ستكون الخطوات الأولى لاتخاذ تتبع ما بعد الاتصال هي الدخول في الحجر الصحي، أي الحد من تعرضك للعالم الخارجي لفترة زمنية معينة سيضمن ذلك عدم تعريض الآخرين للخطر وحماية عالمك أيضًا.

من المهم أيضًا أن تحمي من يعيشون معك ارتدِ قناعًا واقيًا للوجه ، والتباعد الاجتماعي واغسل يديك كثيرًا، تذكر أن نظافة اليدين المناسبة واستخدام القناع يمكن أن تقلل من مخاطر انتقال العدوى بنسبة تصل إلى 70٪ في كثير من الحالات وتجنب دعوة الضيوف إلى المنزل.

بصرف النظرعن تدابير الحجر الصحي، من الضروري أيضًا أن تبدأ في اتخاذ خطوات لحماية صحتك وتعزيز المناعة.

يمكن أن تتمثل بعض الخطوات في الغرغرة بالمياه المالحة واستنشاق البخار والتأكد من تناول فواكه وخضروات ذات نوعية جيدة والتي تفيد مناعتك.

تساعد اليوجا والتأمل بصرف النظر عن تمارين التنفس على تخفيف مستويات التوتر والحفاظ على الجسم منتعشًا.

متى يجب أن تجري اختبار كورونا

ستوفر الاختبارات الوقائية تأكيدًا وتوجهك لاتخاذ الخطوات التالية ولا يوجد وقت نموذجي لإجراء اختبار كورونا، لكن يمكن أن يعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل ، بما في ذلك تطور الأعراض.

في معظم الحالات ، مع كوفيد 19 ، تكون فترة حضانة الفيروس من 5-14 يومًا. يميل معظم الأشخاص الذين يتعرضون للفيروس ويصابون بالعدوى إلى ظهور الأعراض في غضون أسبوع. وبالتالي، يكون الأسبوع الأول حاسمًا وغالبًا ما يكون أفضل وقت لإجراء اختبار كورونا هو 4-5 أيام بعد التعرض.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون العديد من حالات COVID بدون أعراض أيضًا، أي قد يكون لدى الأشخاص الفيروس ، ولكن لا تظهر عليهم أعراض.

حتى في هذه الحالات ، يجب إجراء الاختبار في نهاية الأسبوع الأول. حتى ذلك الحين، يجب اتباع تدابير الحجر الصحي المناسبة.

عندما يتعرض الشخص للفيروس، فإنه يكون أيضًا خطرًا على الآخرين من حوله، أو من المحتمل أن يكون أكثر عدوى.

في حالة الإصابة، تبدأ الأعراض في الظهور في أي مكان بين 5-10 أيام ومع ذلك ، يمكن أن يكون الشخص المصاب بـ COVID-19 معديًا قبل 48-72 ساعة من بدء ظهور الأعراض يقول العديد من الباحثين أيضًا أن هذا هو وقت الذروة لحدوث انتقال العدوى ، وأن إجراءات الحجر الصحي والعزل الجيدة يمكن أن تقلل من خطر انتشار العدوى.

ما نوع الاختبار الذي يجب أن تجريه؟

الآن ، هناك أيضًا اختلاف في نوع الاختبار الذي تذهب إليه، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من أنواع مجموعات الاختبار المتاحة.

في حين أن معظم مجموعات الاختبار دقيقة، يمكن للبعض أيضًا تقديم نتائج إيجابية وسلبية كاذبة.

تعتبراختبارات RT-PCR هي المعيار الذهبي لاختبار كوفيد 19، يمكن أن يستغرق الأمر ما بين 24-48 ساعة لاستعادة النتائج، ومن ناحية أخرى ، فإن اختبار المستضد سريع ، والذي يكون نتائجه في غضون ساعة، ولكنه أقل دقة.