كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - ضغط الدم الطبيعي للحامل، يجب على المرأة الحامل مراقبة ضغط الدم أثناء الحمل للتأكد من بقائه ضمن المعدل الطبيعي نص الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) على أن ضغط دم المرأة الحامل يجب أن يكون أيضًا ضمن النطاق ،الصحي الذي يقل عن 120/80 ملم زئبق، إذا كانت قراءات ضغط الدم أعلى ، فقد تكون المرأة الحامل مصابة بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاعه . إذا حدث ارتفاع في ضغط الدم أثناء الحمل ، فقد يشير ذلك إلى مضاعفات خطيرة مثل تسمم الحمل .

التقت الخليج 365 نت بالدكتور مصعب ابراهيم أخصائي الجهاز الهضمي، ليقدم بعض النصائح حول ضغط الدم الطبيعي للحامل، من المهم تتبع ضغط الدم وإدارته طوال فترة الحمل.

ارتفاع ضغط الدم للحامل

الحمل

ضغط الدم هو مقدار الضغط الذي يصنعه الدم على جدران الأوعية الدموية مع كل نبضة قلب. يمكن لأي شخص أن يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاعه أو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. يحدث هذا عندما يضغط الدم على جدران الشرايين أكثر من المعتاد.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج معرضون بشكل أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مشكلات صحية أخرى ، مثل أمراض الكلى.

أثناء الحمل ، يُعرف ارتفاع ضغط الدم أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم الحملي . يحدث ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل إذا كان ضغط دم المرأة ضمن المعدل الطبيعي خلال أول 20 أسبوعًا من الحمل، ثم يرتفع إلى 140/90 ملم زئبق أو أعلى خلال النصف الثاني من الحمل.

عوامل الخطر نتيجة لارتفاع ضغط الدم للحامل

لا يعرف الخبراء السبب الدقيق لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ولكن تشمل عوامل الخطر المحتملة ما يلي:

الإصابة بأمراض الكلى.

أن تكون أصغر من 20 عامًا أو أكبر من 40 عامًا.

كونه من أصل أفريقي أمريكي.

الإصابة بمرض السكري.

وجود تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.

الحمل المتعدد.

في معظم الحالات، يختفي ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة.

المضاعفات لارتفاع ضغط الدم للحامل

يشير ACOG إلى أن ارتفاع ضغط الدم الحملي يمكن أن يسبب مضاعفات أو يزيد من خطر حدوث مضاعفات ، مثل:

تسمم الحمل واضطرابات ارتفاع ضغط الدم الأخرى عادةً بعد الأسبوع العشرين من الحمل، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الكبد أو الكلى أو الأعضاء الأخرى.

الولادة المبكرة

تقييد نمو الجنين ، وهي حالة يمكن أن يؤدي فيها نقص العناصر الغذائية والأكسجين إلى انخفاض الوزن عند الولادة.

الولادة القيصرية

انفصال المشيمة الذي يحدث عندما تنفصل المشيمة عن جدار الرحم.

ولادة جنين ميت

يجب على النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم قبل الحمل التحدث إلى الطبيب أو القابلة. من المحتمل أن يراقبهم مقدم الخدمة عن كثب والجنين للتأكد من سلامتهم أثناء الحمل.

أعراض ارتفاع ضغط الدم للحامل

ضغط الدم

في بعض الحالات ، قد لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أي أعراض.

إذا حدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة تسمم الحمل ، فإن الأعراض الشائعة تشمل:

الانتفاخ، خاصة اليدين أو الوجه.

و الصداع الذي لا يزول مع الدواء.

زيادة الوزن بسرعة.

إنتاج كميات صغيرة من البول.

اضطرابات بصرية.

القيء أو الغثيان الذي يبدأ أو يزداد سوءًا بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

تغييرات في الرؤية.

ألم بالقرب من المعدة أو في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

تعرف على المزيد حول ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

انخفاض ضغط الدم للحامل.

تحدد AHA أول 24 أسبوعًا من الحمل كعامل خطر للإصابة بانخفاض ضغط الدم. يمكن أن يسبب أعراضاً مثل:

دوخة

إغماء

عدم وضوح الرؤية

عدم القدرة على التركيز

جلد بارد أو رطب

تنفس سريع

إعياء

تجفيف

بالنسبة لمعظم البالغين، يكون ضغط الدم الصحي عادة أقل من 120/80 ملم زئبق. يحدث انخفاض ضغط الدم عندما ينخفض ضغط الدم عن 90/60 ملم زئبق .

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض طبيعي في ضغط الدم، لكن الانخفاض المفاجئ قد يتسبب في ظهور الأعراض.

متى نرى الطبيب؟

ارتفاع ضغط الدم

يجب على أي امرأة حامل لديها أي مخاوف على صحتها أو نمو الجنين زيارة الطبيب أو القابلة.

قد يرغب الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو المعرضون لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في مراقبة ضغط الدم في المنزل.

من المحتمل أن يوصي مقدم الرعاية الصحية بأفضل كفائف ضغط الدم لاستخدامها.

إذا أشارت المراقبة المنزلية إلى أن ضغط الدم مرتفع جدًا أو منخفض جدًا، فاتصلي بمقدم الرعاية الصحية.

يجب على أي امرأة حامل تعاني من علامات أو أعراض تسمم الحمل أن تطلب المساعدة الطبية الفورية.

كيفية إدارة ضغط الدم

هناك عدة طرق للسيدة الحامل لإدارة ضغط الدم بأمان، يمكن لأي شخص اتخاذ الخطوات التالية:

تناول أدوية ضغط الدم المعتمدة يوميًا.

مراقبة ضغط الدم في المنزل.

تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات وتجنب الملح والأطعمة المصنعة والسكريات المضافة.

الذهاب إلى جميع الفحوصات الطبية.

تجنب الشرب والتدخين وتعاطي المخدرات الترويحية.

حافظي على نشاطك من خلال المشي أو التمارين الأخرى ما لم يُطلب خلاف ذلك.

يجب على النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل اتباع جميع التعليمات من مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم. يجب عليهم إخطار طبيبهم أو ممرضة التوليد إذا كان لديهم أي تغيرات في ضغط الدم أو المشاعر.

منع ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه

لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

ليس من الممكن دائمًا منع ارتفاع ضغط الدم، ولكن يمكن لأي شخص اتخاذ خطوات للحفاظ على ضغط الدم عند مستوياته الطبيعية قبل وأثناء الحمل.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الشخص باتخاذ الإجراءات التالية لمنع ارتفاع ضغط الدم:

التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل الحمل عن أي مشاكل صحية أو أدوية موجودة.

الحصول على رعاية منتظمة ومبكرة قبل الولادة.

التأكد من أن جميع الأدوية آمنة للاستمرار أثناء الحمل.

تناول الأطعمة الصحية.

ممارسة الرياضة بانتظام.

إذا ظهرت على المرأة الحامل علامات انخفاض ضغط الدم، فعليها التحدث إلى مزودها حول أفضل مسار للعمل.

تشمل خيارات العلاج العامة للشخص المصاب بضغط الدم المنخفض ما يلي:

زيادة كمية الصوديوم في النظام الغذائي.

زيادة السوائل.

الحفاظ على ممارسة خفيفة إلى معتدلة.

الوقوف من وضعية الجلوس أو الاستلقاء ببطء.

تجنب الكحول.