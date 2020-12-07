أسباب ظهور دم في البول للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تصبح الحامل أكثر عرضة للإصابة بمشاكل وأعراض المسالك البولية خلال فترة الحمل بسبب التغيرات الهرمونية التي تصاحب الحمل، كما قد تنشأ بعض المشاكل بسبب العدوى، ولأسباب أخرى قد يظهر الدم في البول، فما هو السبب، وطرق العلاج والوقاية؟

الدكتور عبد الله الجدعيان، إستشاري النساء والولادة يشرح لك عزيزتي الحامل أسباب ظهور دم في بول الحامل كالآتي.

أسباب ظهور دم في بول الحامل

1- التهاب المجاري البولية

كبر حجم البطن يضغط على المثانة

تتعرض المسالك البولية والتناسلية لدى المرأة لتيغرات هرمونية بسبب الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للاصابة بالالتهابات.

كبر حجم مما يؤدي لضغطه على المثانة، وبطء تصريف البول الذي يؤدي بدوره لحدوث التهابات، وحين تزداد تؤدي لمزول الدم مع البول.

وجود عدوى بجرثومة الإشريكية القولونية، مما يؤدي لالتهابات المجاري البولية.

وصول البكتيريا إلى الكليتين مما يؤدي لنزول الدم مع البول.

ما هي أعراض التهابات المجاري البولية عند الحامل؟

لا يظهر الدم إلا في التحاليل غالباُ

كثرة مرات التبول.

وجود ألم اسفل الظهر وجانب الكلية.

ألم عند التبول.

حرقان البول.

رائحة بول كريهة.

قد تؤدي لحدوث رعشة وحمى، وألم في الساقين.

2- وجود حصوات في الكلى

وجود التهابات في حوض الكلى

قد يحدث الدم في البول بسبب وجود حصواتن أو وجود أملاح رملية أي بداية تكون الحصوات، وبالتالي تؤدي لوجود الدم في البول، وليس بالضرورة أن تراه الحامل، بل يظهر من خلال التحاليل المخبرية لعينان من البول.

3- وجود أمراض في الكلى

تحدث الآلام في جانب الظهر

مثل الاصابة بمرض السكري الذي يؤثر على الكلى، وكذلك الاصابة بالتهابات المسالك البولية المزمنة التي تؤدي لالتهابات الكلى على المدى البعيد.

4- نزول الدم في بداية الحمل

نزول الدم من أعراض الحمل ولا يدعو للقلق

وهذا تراه الحامل بالعين المجردة، ويكون بسبب انغراس البويضة في جدار الرحم، ولا يدعو إلى القلق.

5- نزول الدم من المهبل

ينزل الدم بعد الجماع ولا داعلي للقلق

ويكون بعد العلاقة الحميمة أثناء الحملن وقد يتوقف تلقائياً بعد اللجوء للراحة، وفي كل الأحول يجب استشارة الطبيب.

علاج الدم في البول أثناء الحمل

يجب تحليل البول

يكون العلاج بتحديد السبب وذلك من خلال التصوير التلفزيوني للكلى وحوضها والحالبين، وكذلك تحاليل البول وقد يتطلب الامر إجراء مزرعة بكتيرية لتحديد سبب الالتهابات البولية.

نصائح للوقاية من نزول الدم مع البول أثناء الحمل

يجب أن تكثر الحامل من شرب الماء

يجب على الحامل أن تكثر من شرب الماء الصحي والنظيف.

ويجب أن تتناول الخضروات والفواكه بكثرة لأنها تحتوي على الماء.

تقليل الملح في الطعام وكذلك التوابل والبهارات.

المحافظة على النظافة الشخصية وتخصيص الأدوات الصحية التي تستخدم للنظافة اليومية مثل الفوط.

عدم استخدام الحمامات العامة لمنع العدوى.

عدم تناول الأدوية دون ارشادات الطبيب.

والآن عزيزتي الحامل أتركي أسئلتك حول الموضوع في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.