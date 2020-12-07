ليس بالضرورة كورونا … هذه الامراض تفقدك حاسة الشم أيضا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2020 6:02 مساءً

يعد فقدان حاسة الشم من الأعراض الاساسية لفيروس كورونا والذي يدل على الإصابة، لكن ليس بالضرورة دائما ان يكون فقدان حاسة الشم دليل على ذلك، إذ يوجد مختلف الامراض التي قد تفقدك هذه الحاسة تحديدا.

وأعلنت الدكتورة يلينا سيلكوفا، أن فقدان حاسة الشم، لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بمرض “كوفيد-19”.

وتفيد بأن الشخص يمكن أن يفقد إمكانية تمييز الروائح بسبب احتقان الأنف، نتيجة إصابته بأمراض البرد أو بسبب الحساسية الحادة. ولكن عند إصابته بـ “كوفيد-19” يفقد حاسة الشم دون احتقان في الأنف.

وتقول، “لا وجود لإفرازات واحتقان للأنف ولا أي شيء يمنع التنفس عن طريق الأنف بحرية وبصورة طبيعية، ولكن بعد بضعة أيام تبدأ أعراض المرض الأساسي بالظهور”.

وتضيف، فقدان حاسة الشم، ربما من أعراض سرطان الدماغ ومرض الزهايمر أو مرض باركنسون. كما أن هذه الحالة قد تظهر بعد الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

وتقول، “تختفي حاسة الشم أيضا عند الإصابة بالأمراض المزمنة الخطرة، قبل 3-4 سنوات من ظهور المرض الخطير”.