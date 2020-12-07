شكرا لقرائتكم خبر عن ٦ أخطاء قد توقعك فى فخ الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث فيروس كورونا تغييرات فى نمط حياتنا وأولوياتنا من نواح كثيرة، وفى ظل فصل الشتاء يحتاج الجميع إلى توخي الحذر الشديد في الأماكن العامة حتى لا تتعرض الجراثيم المسببة للأمراض والبكتيريا، فمثلا أثناء الخروج من المنزل، لا تنس أبدًا حمل هذه الأشياء المهمة معك، حتى لا تتعرض للإصابة بفيروس كورونا .

وعرض موقع "onlymyhealth" قائمة بالأشياء الأساسية التي يجب عليك دائمًا الاحتفاظ بها خلال هذه المرحلة من جائحة كورونا.

الخطأ الأول: ارتداء القناع بشكل غير صحيح

قامت منظمة الصحة العالمية بمشاركة العديد من الإرشادات حول "ارتداء قناع وجهك بشكل صحيح". لكن لا يزال بعض الأشخاص يستخدمون الأقنعة ، فقط من أجل الاسم نفسه، لأنهم في الواقع يرتدون الأقنعة بطريقة خاطئة. يُلاحظ أن الأشخاص يرتكبون أخطاء أثناء ارتداء الأقنعة، مثل القناع على الوجه، لكنه لا يغطي الفم ولا الأنف، فعادة ما يلمس الناس الأقنعة ويزيلونها، وتستخدم الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة لعدة أيام، ويمكن إعادة استخدامها تستخدم الأقنعة لعدة أسابيع دون تنظيف وما إلى ذلك.

الطريقة الصحيحة لارتداء القناع هي تغطية الفم والأنف بالكامل وعدم لمسه حتى العودة إلى المنزل. إذا كنت ترتدي قناعًا يمكن التخلص منه، فيجب التخلص منه فور العودة إلى المنزل. إذا كان القناع الخاص بك قابلًا لإعادة الاستخدام ، فيجب غسله جيدًا بالماء والصابون واستخدامه في المرة القادمة.

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الخطأ الثاني: عدم حمل المطهريمكن أن يظل فيروس كورونا نشطًا في الهواء وعلى الأسطح المختلفة من بضع ساعات إلى عدة أيام أو أسابيع، وعندما نكون خارج المنزل ، نتعامل مع العديد من الأشياء مثل عربات التسوق ومقابض الأبواب وأكياس البقالة وما إلى ذلك في مثل هذه الحالة ، تحتاج إلى الحفاظ على يديك نظيفة لمنع الإصابة بفيروس

يعد غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية الطريقة الأكثر فعالية لقتل مسببات الأمراض المسببة للأمراض، لكن المطهر هو ثاني أفضل خيار في غيابه. احتفظ دائمًا بزجاجة معقم لليدين تحتوي على 60 ٪ على الأقل من الإيثانول أو كحول الأيزوبروبيل.

الخطأ الثالث: عدم ارتداء الأقنعة

في ضوء زيادة مستويات التلوث وأزمة كورونا ، لا ينبغي لأحد أن ينسى ارتداء الكمامات أثناء مغادرة المنزل. إنه القناع الذي لا يسمح للجراثيم والبكتيريا بالدخول إلى أجسامنا. ضع في اعتبارك أن الخيار الأفضل والوحيد حاليًا لمنع فيروس كورونا من دخول جسمك هو ارتداء القناع بشكل صحيح.

الخطأ الرابع: عدم حمل المناديل وعبوات المياه الشخصية

ليس فقط أثناء الوباء، ولكن يجب أن تأخذ معك دائمًا المناديل الخاصة بك، يمكن استخدامها لأغراض عديدة مثل تغطية فمك وأنفك أثناء السعال والعطس ومسح وجهك وتنظيف الأبواب والتعامل مع أزرار الرفع ولمسها، فهو حل سهل لمنع التعرض للجراثيم والبكتيريا. من الضروري أن تبقى رطبًا في جميع الفصول. لذلك من الضروري أن تأخذ معك زجاجة ماء كلما غادرت المنزل.

الخطأ الخامس: عدم اتباع التباعد الاجتماعي

لقد نسى معظم الناس قواعد التباعد الاجتماعي. خاصة في موسم الزفاف ، لا يبدو أن أي شخص يتابع التباعد الاجتماعي بشكل صحيح. يشعر الجميع أنه إذا كان الشخص لا يعطس أو يسعل ، فهو في أمان. لكن هذا ليس صحيحًا! لأن الفيروس التاجي الجديد له أعراض مختلفة بدون أعراض يمكن أن تجعلك ضحية لـ كورونا .

الخطأ السادس: عدم تعقيم محيطك

عندما تسافر ، من الجيد وجود مطهر معك، واستمر في مسح سطح سيارتك أو حقيبة ظهرك (الذي غالبًا ما تلمسه كثيرًا). أبواب السيارات ، والهواتف المحمولة ، وعربات التسوق ، هي بعض من أسس البكتيريا والفيروسات، يجب تنظيفها بشكل متكرر باستخدام منظف مطهر جيد يحتوي على 7.5 ٪ من بيروكسيد الهيدروجين.