شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل : بريطانيا تبدأ غدا أكبر حملة تطعيم ضد كورونا من لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد بريطانيا غدا الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، لبدء أكبر حملة تطعيم بريطانية في التاريخ، كخطوة أولى للقضاء على فيروس كورونا القاتل، بعد أن حصلت الهيئة الصحية البريطانية على 10 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر وشريكاتها الألمانية، طبقا لما ورد في موقع dailymail.

وكشف كريس هوبسون، رئيس هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن المملكة المتحدة لم تتمكن من الحصول إلا على 10 مليون جرعة فقط، وسيكون غدا الثلاثاء بداية انطلاق السباق بتطعيم سكان دور الرعاية في غضون أيام، كما سيتم تطعيم الفرق الطبية بالصفوف الأولى في أوائل قائمة برنامج التطعيم.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، أنه تم نقل مئات الآلاف من الجرعات في أسطول من الشاحنات غير المميزة، والتي تم تأمينها على مستوى عالى، خوفا من هجمات العصابات لسرقة الجرعات أو تلفها عن عمد، بعد أن الإنتربول من خطر مافيا العصابات ومحاولتهم لسرقة اللقاح المنتظر.

وكانت عهدت بريطانيا بالحصول على 40 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجارى، خاصة بعد أن تعهدت بتحصين 5 مليون شخص قبل حلول عيد الميلاد.

يأتي ذلك بعد أن كشفت شركة فايزر الليلة الماضية أنها لن تكون قادرة إلا على توزيع نصف 100 مليون لقاح كانت قد اقترحت في الأصل القيام به هذا العام، بسبب مشاكل في التوريد.

الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة تتوقع أن يصل 4 مليون جرعة خلال نهاية الشهر الجارى من لقاح فايزر، خاصة بعد أن حجزت الحكومة البريطانية نحو 40 مليون جرعة التي تكفى لنحو 20 مليون شخص.

ومن المقرر أن يتم نقل ملايين الجرعات من مصانع الشركة الامريكية داخل بليجكا إلى المملكة المتحدة عن طريق الطائرات العسكرية لتجنب التأخير في الموانئ، حفاظا على سلامة اللقاح والحفاظ عليه في درجات حرارة -70 درجة مئوية .