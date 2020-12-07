شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أول شخص يتلقى جرعات لقاح فايزر ببريطانيا.. غدا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية عن أول شخص سيتلقى جرعة لقاح فايزر وشريكتها الألمانية، حيث تبين أن أحد الأطباء الذين تلقوا التدريب على تلقى جرعات اللقاح سيكون هو أول شخص بقائمة برنامج التطعيم، طبقا لما ورد في موقع Dailymail.

وحددت هيئة الخدمات الصحية، قائمة بأولويات المواطنين الذين يتلقون جرعات التطعيم من اللقاح الجديد، فكان من المتوقع ان يكون موظفو هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا هم أوائل الحاصلين على جرعات اللقاح الأمريكى، إلا أنه صدر قرارا بتأجيل منحهم الجرعات بالوقت الراهن.

وأوضحت الهيئة أن عملية دخول اللقاح الامريكى إلى دور الرعاية ستتم وفق خطة محددة، عن طريق تقسيم اللقاح إلى دفعات صغيرة مناسبة للتوزيع، لكن مازال هناك تخوف من الحظر المفروض على تقسيم العبوات، ومن المقرر أن يحصل المقيمون فى دور الرعاية على اللقاحات اعتبارًا من 14 ديسمبر.

وذكرت الهيئة أن اللقاح الجديد يأتي في عبوات تتراوح بين 975 و 4875 جرعة، والتي يجب استخدامها في غضون ست ساعات من نقلها، حتى إذا تم حفظها في الثلاجة، حيث تعمل المستشفيات بالوقت الراهن، على تحديد عدد المقيمين في دور الرعاية وموظفي دور الرعاية والذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا الذين يمكنهم الوصول إليهم.

ووفقا لمجلةHealth Service Journal ، فإن موظفي هيئة الخدمات الصحية البرطانية سيتلقون التطعيم الأسبوع المقبل، مع توفير جرعات احتياطية بالمستشفيات قادرة على نقلها إلى الأطباء في الخطوط الأمامية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تعويض اى شخص يعاني من آثار جانبية خطيرة للقاح بتعويضات مادية تصل إلى 120 ألف جنيه إسترليني.

وكانت تعهدت بريطانيا بالحصول على 40 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجارى، خاصة بعد أن تعهدت بتحصين 5 مليون شخص قبل حلول عيد الميلاد.