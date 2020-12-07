شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوية المضادة للفيروسات لن تؤثر على خفض وفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة حديثة نشرت فى مجلة New England Journal of Medicine، أن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا ويدخلون المستشفى لتلقي العلاج، لا يبدو أن أدوية الفيروسات لها أي ليس يذكر على معدل الوفيات.

قام الفريق البحثى من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، بفحص معدل الوفيات داخل المستشفى لمقارنة 4 أدوية تجريبية مستخدمة لعلاج كورونا وهما "(remdesivir ، و hydroxychloroquine ، و lopinavir ، وinterferon beta-1a)، حيث تم اختيار إجمالي 11330 بالغًا في 405 مستشفيات في 30 دولة لتلقي العلاج بشكل عشوائي.



مضادات الفيروسات

ووجد الباحثون أنه في منتصف العلاج، كان الالتزام بنسبة 94 إلى 96 ٪، وفي المجموع، تم الإبلاغ عن 1253 حالة وفاة.

و كان معدل الوفيات لمدة 28 يومًا 11.8 % فى 39.0 و 9.5 % إذا كان المريض يتلقى أو لا يتلقى التهوية بشكل عشوائي، على التوالي، ووجدوا أنه لم تقلل أي من الأدوية التجريبية الوفيات في المستشفى، أو بدء التهوية، أو مدة الاستشفاء.