شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التجمعات.. حفل زفاف يتسبب فى وفاة 7 من كبار السن بكورونا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة insider الأمريكية أن حفل زفاف ضم 300 شخص تسبب في وفاة 7 من كبار السن المقيمين في دار رعاية المسنين في واشنطن، بعد حضور الموظفين بالدار لحفل الزفاف والذين نقلوا العدوى إلى كبار السن مما أدى الى وفاتهم، وهناك 3 حالات أخرى تم ربطها بنفس الحفل.

ووفقا للتقرير حضر موظفو دار الرعاية في ثلاثة مرافق في مقاطعة جرانت، واشنطن حفل الزفاف في 7 نوفمبر الماضى بعد فترة وجيزة ، تم ربط سبع وفيات مرتبطة بـفيروس كورونا في المراكز بالزفاف ، حسبما أعلنت المنطقة الصحية لمقاطعة جرانت، ويجري التحقيق في ثلاث وفيات إضافية تتعلق بالزفاف.

وفقًا للمنطقة الصحية لمقاطعة جرانت، حدثت الوفيات بعد وقت قصير من حضور الموظفين في ثلاثة مرافق رعاية في مقاطعة جرانت حفل الزفاف وكان القتلى رجالا مسنين في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من العمر.

وقالت منطقة جراند كاونتي الصحية في بيان إنه لم يكن واضحًا ما إذا كان الموظفون قد اتصلوا مباشرة بالمرضى المرتبطين ، لأن "العاملين في هذه المرافق يهتمون بوحدات كاملة"، بالإضافة إلى المتوفين السبعة في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء المقاطعة، تم ربط ثلاث وفيات أخرى من فيروس كورونا بالزفاف.

وجاء في إعلان مقاطعة جرانت: "أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً من كبار السن ، والذين يعانون من نقص المناعة ، والذين يعانون من أمراض مزمنة معرضون بشكل خاص لخطر المضاعفات بسبب عدوى كورونا ويجب أن نواصل اتخاذ تدابير لحمايتهم من هذا المرض" .

كانت التجمعات الاجتماعية الداخلية مثل حفلات الزفاف تُعرف باسم أحداث "الانتشار الفائق" في الماضي ، وقد تم ربط حفلات الزفاف الكبيرة ، على وجه الخصوص ، بالعديد من حالات تفشي كورونا.