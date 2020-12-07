شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية لقاح"سينوفاك"تعلن 15ديسمبر والشركة تحصل على تمويل بقيمة515 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سينوفاك الصينية اليوم الاثنين، إنها حصلت على تمويل بقيمة 515 مليون دولار من شركة محلية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للقاح فيروس كورونا، حيث تتوقع اعلان البيانات عن فعالية الجرعات التجريبية منتصف هذا الشهر، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.





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وتأتي صفقة الاستثمار أيضًا في الوقت الذي توسع فيه سينوفاك صفقات التوريد وتجارب لقاحها التجريبى للقاح كورونا CoronaVac مع المزيد من البلدان بعد النتائج الإيجابية من التجارب السريرية المبكرة إلى المتوسطة.

قالت الشركة الصينية اليوم الاثنين إنها ستستثمر 515 مليون دولار للمساعدة في تطوير وإنتاج لقاح كورونا CoronaVac

وقالت شركة سينوفاك في بيان منفصل إنها ستتمكن من تصنيع 300 مليون جرعة للقاح سنويًا، وتهدف إلى استكمال بناء منشأة إنتاج ثانية بنهاية عام 2020 لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للقاح كورونا إلى 600 مليون جرعة.

وقالت سينوفاك إنه بناءً على ظروف السوق وتوافر التمويل، قد تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية.

أبرمت سينوفاكSinovac صفقات توريد لقاح كورونا CoronaVac مع العديد من الدول بما في ذلك إندونيسيا وتركيا والبرازيل وتشيلي، وتجري محادثات مع الفلبين لبيع محتمل.

يعد لقاح سينوفاك CoronaVac أيضًا واحدًا من 3 لقاحات تجريبية لفيروس كورونا تستخدمها الصين لتلقيح حوالي مليون شخص في إطار برنامج الاستخدام الطارئ.

قال مركز الطب الحيوي في معهد بوتانتان البرازيلي، الذي يدير تجربة المرحلة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد، الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن تنشرسينوفاكSinovac نتائج فعالية تجارب اللقاح بحلول 15ديسمبر.