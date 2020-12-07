شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تحميك من حساسية المنزل .. منها إغلاق النوافذ والأبواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض العادات الخاطئة التى يفعلها الكثيرون منا فى موسم الشتاء حيث يعتقدون أن إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، يمنع الكثير من الأمراض المرتبطة بالبرد والسعال وغيرهما، لكن الحقيقة أن الإغلاق المستمر يمنع التهوية السليمة، ويسبب وجود غبار عالق أو حشرات بعيدة عن العين لم تطلها الشمس، فإذا كنت تعاني من حساسية داخل المنزل من العفن وعث الغبار، نقدم لك في هذا التقرير أبرز النصائح لتجنب هذه الحساسية، وفقا لموقع webmd ، حيث يوضح التقرير أهم من مسببات والأعراض الحساسية الداخلية الشائعة

حساسية عثة الغبار:

تعتبر الحشرات المجهرية في المراتب والفراش، عندما تصبح فضلاتها وبقاياها محمولة في الهواء، فإنها يمكن أن تسبب أعراض الحساسية.

حساسية الحيوانات:

معظم الناس لا يعانون من حساسية تجاه الحيوانات، ولكن لديهم حساسية من الافرازت الموجودة في وبر الحيوانات الأليفة مثل اللعاب والبول والفضلات الناتجة عنهم.

دورات المياه:

هي واحدة من أنواع الحساسية الداخلية التي تظهر مع موسم الشتاء داخل دورات المياه، وتظهر تأثير هذه الفطريات في المناطق الرطبة مثل الأقبية والحمامات، عندما تدخل جراثيم العفن في الهواء، يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية.

أما بالنسبة لأعراض الحساسية الناتجة عن الغبارأوالعفن هما كالاتي: الهالات السوداء تحت العينين، وحكة في العين والأنف، وسيلان الأنف، وعيون دامعة، والعطس.