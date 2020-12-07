شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تمنح مواطنيها بطاقة هوية باسم " كارد كوفيد " بعد حصولهم على اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sun البريطانية، أن المملكة المتحدة ستقوم بتسليم بطاقات هوية لفيروس كورونا باسم كارد كوفيد CARD Covidوالذى سيمنح إلى كل بريطاني بعد ان يتم تطعيمه.

وقالت الصحيفة، إنه سيتم تسليم بطاقة الهوية المفصلة إلى كل بريطاني بعد حصوله على جرعة اللقاح بدءًا من اليوم،

ستشمل المعلومات المتعلقة بالكارت والذى يشبه بطاقة الائتمان نوع اللقاح ورقم الدُفعة وتاريخ تناوله، تذكر رسالة بخط عريض المرضى بتدوين تاريخ جرعة المتابعة الحاسمة، سيتم بعد ذلك تسجيل التفاصيل بالإضافة إلى المعلومات الشخصية للمريض في قاعدة بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.

وقالت الصحيفة، أصبح مستشفى جامعة كرويدون، جنوب لندن، أول مركز بريطاني يقوم بتفريغ وتخزين لقاح فايزر Pfizer / BioNTech، لفيروس كورونا، حيث قضى الموظفون عطلة نهاية الأسبوع في الاستعداد لإطلاق اللقاح اليوم، المزيد من المستشفيات ستعطي حقنة التطعيم خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

قال ستيفن بويس المدير الطبي بهيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن بدء التطبيق "يبدو وكأنه بداية النهاية"، لكنه حذر أيضًا من أن "أكبر حملة تلقيح في تاريخ بريطانيا" ستكون "ماراثونًا وليس سباقًا سريعًا".