شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة والعب معاه بس خلى بالك منه.. اعرف تأثير عضة الكلب والتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفى وصديق للإنسان هى الصفات المعروفة عن الكلاب فهو من الحيوانت الأليفة التى يفضل الكثيرون تربيتها فى المنزل ولكن في بعض الحالات قد نصاب بعضة الكلب ما تسبب خطورة كبيرة على صحة الجسم، و يمكن أن تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهنا يحتاج المصاب إلى مضادات حيوية أو لقاحات لعلاج هذه الأنواع من العدوى.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن عضة الكلب تسبب

1:انتفاخ واحمرار حول الجرح.

2:ألم يستمر لأكثر من 24 ساعة.

3:تصريف من الجرح.

4:صعوبة في تحريك الجزء المصاب من الجسم.

5:شعور دافئ حول الجرح.

6:حمى.

7:تعرق ليلى.

وللمساعدة في منع العدوى من عضة الكلب، يجب على الناس غسل الجرح في أسرع وقت ممكن، ويمكن علاج الجروح عن طريق:

1:اغسل الجرح بالصابون والماء الدافئ مع الحرص على تنظيف المنطقة جيدًا.

2:وضع كريم مضاد حيوي على الجرح ثم لف ضمادة نظيفة حوله وذلك اذا كان الجرح بسيط.

3:الضغط بقطعة قماش جافة ونظيفة بقوة على الجرح لوقف النزيف.

4:التماس العناية الطبية على الفور والذهب للمستشفى

العلاج

قد يستخدم الطبيب حقنة لوضع الماء ومحلول التنظيف على الجرح، ويساعد القيام بذلك على طرد البكتيريا من الجرح قد يصف الطبيب بعد ذلك المضادات الحيوية لمحاربة أي بكتيريا دخلت الجسم ومنع العدوى، سيتمكن الطبيب أيضًا من فحص الجرح للبحث عن أي تلف في الهياكل في الجسم ، مثل الأعصاب أو العظام.

في حالات الجروح الشديدة أو الجروح بالوجه ، قد يحتاج المريض إلى غرز لإغلاق الجرح. إذا كان الشخص لا يعرف تاريخ الكلب في التطعيم ضد داء الكلب ، فسيحتاج إلى لقاح داء الكلب بعد التعرض لحمايته من احتمال الإصابة بداء الكلب.