فوائد زيت الخروع على صحتك وبشرتك وشعرك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى زيت الخروع على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة فيعتبر علاجًا طبيعيًا للحالات الشائعة مثل الإمساك وأمراض الجلد ويشيع استخدامه في منتجات التجميل الطبيعية، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد زيت الخروع هى:

1: ملين قوي

عند تناول زيت الخروع عن طريق الفم ، يتحلل في الأمعاء الدقيقة ، ويطلق حمض الريسينوليك ، وهو الحمض الدهني الرئيسي في زيت الخروع،، ثم يتم امتصاص حمض الريسينوليك عن طريق الأمعاء ، مما يؤدى لعلاج الامساك.

2: مرطب طبيعي

زيت الخروع غني بحمض الريسينوليك ، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع ،تعمل هذه الأنواع من الدهون كمرطبات ويمكن استخدامها لترطيب البشرة.

وغالبًا ما يستخدم زيت الخروع في مستحضرات التجميل لتعزيز الترطيب وغالبًا ما يضاف إلى منتجات مثل المستحضرات والمكياج والمنظفات.

3:يعزز التئام الجروح

يؤدي تطبيق زيت الخروع على الجروح إلى خلق بيئة رطبة تعزز الشفاء وتمنع جفاف، حيث يحفز زيت الخروع نمو الأنسجة بحيث يمكن تكوين حاجز بين الجرح والبيئة ، مما يقلل من خطر العدوى.

4:تأثيرات رائعة مضادة للالتهابات

حمض الريسينوليك ، وهو الأحماض الدهنية الرئيسية الموجودة في زيت الخروع ، له خصائص رائعة مضادة للالتهابات.

5: يقلل من حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية يمكن أن تسبب الرؤوس السوداء والبثور المليئة بالصديد والنتوءات الكبيرة المؤلمة على الوجه والجسم، وهو أكثر شيوعًا بين المراهقين والشباب، يحتوي زيت الخروع على العديد من الصفات التي قد تساعد في تقليل أعراض حب الشباب .

6: يحارب الفطريات

يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للفطريات وقد يساعد في محاربة المبيضات والحفاظ على صحة الفم.

7: يحافظ على صحة شعرك وفروة رأسك

يمكن أن يستفيد الشعر الجاف أو التالف بشكل خاص من المرطب المكثف مثل زيت الخروع، حيث يساعد وضع الدهون مثل زيت الخروع على الشعر بشكل منتظم على ترطيب جذع الشعر وزيادة المرونة وتقليل فرصة التكسر .