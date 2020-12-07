علامات الحمل في الأيام الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 12:43 مساءً -

للتأكد من حدوث الحمل فأن اختبار الحمل وفحص السونار هما الطريقتان الوحيدتان اللتان تؤكدان لك حدوث الحمل، ولكن هنالك علامات تظهر في الأيام الأولى من حدوث الحمل تخبرك بانك حامل، هذه العلامات ليست فقط انقطاع الدورة الشهرية في ذلك الشهر بل تتجاوزها لعلامات أخرى نختصرها لك مع وقت توقع حدوثها وفقاً لموقع هيلثلاين الأمريكي:

10 علامات تخبرك بأنك حامل:

- تقلصات البطن ونزول نقاط من الدم: وتحدث هذه العلامات خلال العشرة أيام الأولى بعد تخصيب البويضة.

- ارتقاع درجة حرارة الجسم نظرا للتغيرات الهرمونية، توقعي حدوث هذه العلامات خلال الأربعة أسابيع الأولى من الحمل.

- التعب والإعياء: قد تشعرين بهذا العارض عند بداية التخصيب أو أحيانا بعد أربعة أسابيع من حدوث الحمل.

- زيادة قوة حاسة الشم. قد تستائين أيضا من بعض الروائح التي كنت تحبينها من قبل.

- تقلب المزاج؟ هذا العارض سيستمر معك منذ بداية التخصيب الى ما بعد الولادة.

- الغثيان وهو من العلامات الكلاسيكية لحدوث الحمل وقلّة من السيدات لا يشعرن به.

- صداع الرأس. وهو أيضا من العلامات الأولى لحدوث الحمل

- الم طفيف في الثدي. في البداية ستشعرين بانتفاخ في منطقة الثدي تليها بعض الآلام البسيطة.

- أعراض مشابهة لنزلات البرد كانسداد الأنف. بعض لسيدات لا ينتبهن لهذه العلامة مع أنها من أكثر العلامات الأولية شيوعا

- أحلام غريبة أو كوابيس