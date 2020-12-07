لتعيش طويلا..إليك 3 عادات حياتية يمكنها إطالة عمرك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - تعمل بعض العادات الصحية على إطالة العمر والتقليل من الإصابة بأمراض الشيخوخة، ومنها ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي.

وفقًا لموقع “إكسبرس” البريطاني، أجمع خبراء الصحة على 3 عادات حياتية يمكنها إطالة عمرك، نرصدها في التقرير التالي.

لم يكن عام 2020 خفيفًا هينًا على العالم بأكمله، ووضع الصحة كأولوية لم يكن يومًا أهم، مثل التوقف عن التدخين وعدم شرب الكحوليات والالتزام بنظام غذائي صحي بات ضرورة قصوى؛ فهذه الأمور الصغيرة قادرة على إطالة عمرك 10 أعوام على الأقل.

1- تناول أطعمة غنية بالخضراوات والفاكهة

نشرت المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، دراسة حديثة، تقوم على التحقق من علاقة اتباع نظام غذائي متوسط، ونقص عمر الرجال والنساء الأوروبيين المسنين بمعدل 10 أعوام.

وأشارت الدراسة إلى أن: “أنماط النظام الغذائي وعوامل نمط الحياة مرتبطة بالوفيات من جميع الأعمار، وأمراض القلب التاجية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.

وشملت الدراسة 1507 رجلاً يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة و832 امرأة تتراوح أعمارهم بين 70 و90 عامًا في 11 دولة أوروبية.

ووجدت الدراسة أنه من خلال اتخاذ خيارات صحية واتباع نظام غذائي أكثر تنوعًا بما في ذلك حمية البحر الأبيض المتوسط –تركز على تناول خضراوات وفاكهة- تم تقليل مخاطر الوفاة المبكرة، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والاكتئاب وتدهور الدماغ.

2- اجعل السعادة أولوية

ذكر الموقع، أن إيجاد طرق صحية تجعلك سعيدًا، يمكن أن يساهم في زيادة طول العمر.

في الواقع، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الأكثر سعادة لديهم انخفاض بنسبة 3.7٪ في الوفيات المبكرة.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص السعداء قد يعيشون أطول بنسبة 18٪ من نظرائهم الأقل سعادة.

ويؤكد خبراء الأهمية على مدى أهمية أن يجد الأفراد هوايات تجلب لهم البهجة والتي يمكن أن تشمل العمل الإبداعي والتطوع وقضاء الوقت مع الحيوانات وممارسة الرياضة والتأمل.

3- توقف عن التدخين

نظرت دراسة في مخاطر التدخين خلال القرن الـ21 وفوائد الإقلاع عنه. وخلُصت الدراسة المثيرة للاهتمام إلى أنه من بين النساء في المملكة المتحدة، فإن ثلثي جميع وفيات المدخنين في الخمسينات والستينات والسبعينات من العمر ناتجة عن التدخين، أي أن المدخنين يفقدون ما لا يقل عن 10 سنوات من العمر.

ورغم أن التدخين حتى سن 40 عامًا ثم التوقف عنه فجأة يمثل خطورة كبيرة، لكن مخاطر الاستمرار في التدخين أكبر بـ10 مرات.

ونصح الموقع، بالتوقف عن التدخين قبل سن الـ40 (ويفضل قبل سن الأربعين بفترة طويلة)، كونه يجنب أكثر من 90 في المائة من الوفيات الزائدة الناجمة عن استمرار التدخين، أما التوقف قبل سن 30 عامًا فيجنبك أكثر من 97 بالمائة منه.

وخلص الموقع، إلى أن طول العمر قد يبدو أمرًا خارج عن إرادتك، لكن العديد من العادات الصحية قد تقودك إلى الشيخوخة، بينما يمكن للعادات السابقة مجتمعة أن تعزز صحتك وتضعك على الطريق نحو حياة طويلة.