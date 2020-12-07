شكرا لقرائتكم خبر عن مع قدوم الشتاء.. مكملات غذائية تقي من الإصابة بنزلات البرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تزداد فرص الإصابة بالبرد والأنفلونزا، مع دخول فصل الشتاء، ودائما ما يوصى الأطباء بعدم إهمال المكملات الغذائية، إلى جانب الأغذية الصحية، لأنها تساعد في تقوية المناعة مع توفير حماية من البرد والإنفلونزا وما شابه.

وعادة ما يتم الربط بين فيتامين (C) ومحاربة البرد وأمراضه مثل، الزكام، والإنفلونزا، إلا أنه ليس الوحيد الفعال في ذلك، فهناك العديد من العناصر والمكونات التي يمكن أن تكون مفيدة في مثل هذه الظروف الصحية.

وكشفت دراسات طبيبة حديثة عن بعض المكملات الفعالة في محاربة البرد والإنفلونزا إلى جانب فيتامين (C) وهي كالآتي:

فيتامين D

على غرار فيتامين (C)، كشفت بضع دراسات أن فيتامين (D)، يمكنه المساعدة في محاربة البرد والحماية منه، بجانب فاعليته الكبيرة في تعزيز المناعة ودوره في الحماية من عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

الزنك

يساعد مكملات الزنك في تعزيز مستوى العنصر نفسه؛ ما يساعد في تعزيز المناعة بجانب قدرته على تقليص مدة استمرار البرد وتخفيف التهاب الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الزنك في التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والقرحة الهضمية وغيرها من الفوائد الصحية المهمة للجسم.

البروبيوتيك

يعد ”البروبيوتيك“ واحدا من أبرز العناصر التي تساعد في تعزيز المناعة خاصة ضد البرد وأمراضه، وقد سبق أن كشفت دراسة أن مكملات ”البروبيوتيك“ تساعد في تخفيف حدة ومدة البرد.

ويجب الأخذ بعين الاعتبار عدم الإفراط في استهلاك المكملات الغذائية؛ لأنها قد تؤدي لنتيجة عكسية، والحرص على استهلاكها وفقا لاستشارة الطبيب وبكميات معقولة.