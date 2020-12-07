شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم نصيحة مهمة لحماية كبار السن من الطقس البارد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة لكبار السن لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.

وقال النمر في تغريدة على حسابه بتويتر: “‏إعطاء كبير السن “بيجامة وشرابات وغطاء رأس وفروة” لاتفيد كثيرا في تدفئة الجسم لفترة طويلة إذا كانت حرارة الغرفة أقل من 17 درجه مئوية”.

وأضاف: “لابد من مصدر تدفئة في غرفة كبار السن وضبط درجة الحرارة في حدود ٢٥ درجة مئوية”.