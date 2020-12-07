شكرا لقرائتكم خبر عن عادات وتقاليع ينبغى تجنبها للحفاظ على أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقاليع جديدة يمارسها البعض وتؤثر على سلامة الأسنان، وقد تؤدى إلى فقدها تماما وليس تسوسها أو كسرها فقط، وفى هذا التقرير نرصد العادات الخاطئة التي تقع بشكل شبه يومي، حسبما أكد موقع webmed، ويوضح التقرير مدي تأثيرها على الأسنان، لذلك نكشف لكم 6 تقاليع وموضة خاطئة تدمر الأسنان مع الوقت.

ممارسة الرياضة بدون واقى للفم:

لو كنت تمارس كرة القدم أو الهوكي أو أي رياضة أخرى تتطلب الاحتكاك الجسدي، فلا تدخل اللعبة بدون واقي الفم.



ممارسة الرياضة

بيرسنج الأسنان:

تزدهر مؤخرا موضة "بيرسنج" أو ما يعرف بكريستال الأسنان، ولكن هذه الظاهرة تتسبب في خطر على الأسنان في تلف اللثة وقد يؤدي إلى فقدان الأسنان، والفم أيضا يتسبب في انتشار البكتيريا مع الوقت يشهد خطر الإصابة بالعدوى والقروح، وبعد ذلك نزيف حاد.



بيرسنج الأسنان

حلوى الجيلاتين:

تعتبر جميع السكريات من العوامل المساعدة على تسوس الأسنان، وذلك أن العلكة او بقايا الحلوي تلتصق بالأسنان وتحافظ على السكر والأحماض الناتجة داخل الأسنان.



حلوى الجيلاتين

المشروبات الغازية:

تحتوى المشروبات الغازية على 11 ملعقة صغيرة من السكر لكل عبوة، كما تحتوي المشروبات أيضًا على أحماض الفوسفوريك والستريك، التي تأكل الأسنان، لكنها قد تحتوي على المزيد من الأحماض في شكل المحليات الصناعية.



مشروبات الغازى

فتح الأشياء بأسنانك:

من الأخطاء يقع فيها عدد من الأشخاص هي فتح بعض الأشياء عن طريق الأسنان مثل أغطية الزجاجات أو العبوات البلاستيكية بأسنانك، قد يتسبب في تشققها، وعليك أن تستخدم أسنانك للأكل فقط والابتعاد عن هذه العادات السيئة.



فتح الأشياء بأسنانك

زجاجات البلاستيك:

أحيانا يضظر أولياء الأمور إلي إعطاء الطفل زجاجة عصير أو حليب قبل النوم، والتي ربما تدمر الأسنان بسبب التسوس، قد يعتاد الطفل النوم والزجاجة في فمه، ولكن من الأفضل إبقاء الزجاجات بعيدًا عن السرير.