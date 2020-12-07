افضل طرق القضاء على الدهون العنيدة برجيم التفاح والماء 

يحتوي التفاح والماء على خصائص كثيرة تساهم في القضاء على الدهون العنيدة. ولهذا ينصح مثلاً بشرب الماء قبل حلول موعد وجبة الفطور لأنه هذا يعمل على تنقية الجسم من الاوساخ والبقايا الضارة. كما ان التفاح يساعد على الشعور بالشبع خصوصاً خلال الفترات التي تفصل بين الوجبات الاساسية ما يمنع الرغبة في الاكل ويحد من احتمال اكتشاب الوزن. ولهذا من المفيد تعلم كيفية حرق الدهون العنيدة بسرعة خلال اتباع رجيم التفاح والماء السريع.



من اجل الاستفادة من رجيم التفاح والماء والقضاء على الدهون العنيدة بسرعة، يجب اتباع هذا البرنامج سهل التطبيق. ومن المهم بعد هذا الالتزام ببعض التعليمات التي تساعد على الحفاظ على الرشاقة بعد انتهاء مدة الرجيم وتمنع استعادة الوزن الذي تمت خسارته وتراكم الدهون مجدداً.

الفطور.

- 3 اكواب من الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم بنحو 30 إلى 45 دقيقة.

- بعد 45 دقيقة يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص مع الجبنة، بيضة واحدة مسلوقة، ثمرة تفاح، كوب من الزبادي غير المحلى.

- بعد ساعتين يجب تناول كوب ماء كبير مع ثمرة تفاح كبيرة الحجم.

الغداء

- كو ب ماء كبير، 3 ثمرات تفاح متوسطة الحجم.

- طبق من السلطة الخضراء مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون ورشة ملح او من طبق كبير الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

- بعد 3 ساعات يمكن تناول كوب كبير من الماء مع ثمرة تفاح كبيرة الحجم.

العشاء

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- قبل 15 دقيقة يجب تناول كوب كبير من الماء الدافئ.

- بعد ذلك يمكن تناول كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى مع ثمرة تفاح متوسطة الحجم.

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فوائد الرجيم

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- تحتوي مكونات هذا الرجيم على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن.

- يوفر اتباعه الالياف التي تمنع الشعور بالجوع وتعمل على تعزيز عملية الهضم والحد من الاصابة بالامساك.

- يمكن ان يستفيد منه الاشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

- يمكن من خلاله علاج بعض المشاكل الصحية مثل الصداع والتهاب الحلق والسعال.



شروط التطبيق

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من اجل الاستفادة من رجيم التفاح والماء والقضاء على الدهون العنيدة نهائياً يجب الحرص على اتباع بعض الشروط والقواعد الاساسية بعد الانتهاء من تطبيقه.

- الحرص على تناول الاطعمة الصحية اي التي تخلو من الدهون الضارة المسببة للسمنة.

- من المهم تناول المأكولات التي تحتوي على البروتين مثل السمك واللحم والدجاج على تكون محضرة بطريقة صحية.

- من المفيد جداً التركيز على تناول الخضار والفواكه لأنها توفر للجسم الرطوبة التي يحتاج اليها والالياف الصحية. والافضل في هذه الحالة تجنب بعض الانواع مثل البطاطا والبلح والتين والعنب والمانغو.

- يجب شرب كمية كافية من الماء خلال النهار. ويمكن استبداله احياناً ببعض السوائل مثل الشوربات الصحية والعصائر الطبيعية مع الابتعاد عن تلك الصناعية الغنية بالسكر وتناول كمية معتدلة جداً من الشاي والقهوة.

- يجب المشي ساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً او 30 دقيقة يومياً.

- ومن اجل خسارة الوزن بفعالية والقضاء على الدهون العنيدة التي تتجمع عادة في مناطق مثل البطن والخاصرتين والارداف والفخذين والذقن والذراعين من المهم الانتباه الى عدم تناول السكريات في الفترات الفاصلة بين الوجبات.