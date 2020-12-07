شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى 5 تمارين لبناء عضلات البطن المسطحة للرجال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الكرش" هي السمة الغالبة التي يعاني منها كثيرا من الشباب، ويطمح الكثيرين التخلص من الدهون على منطقة البطن بسبب قلة الحركة أو قلة ممارسة الرياضة، ويتجه الكثيرين إلي أدوية التخسيس المكلفة للغاية أو لها أضرار جانبية على الجسم بسبب الكسل في بذل مجهود، أو خوض التجربة، وإليك بعض النصائح للحصول على جسم مثالي وعضلات قوية لمنطقة البعض، حسبما أكد موقع webmed، حيث يوضح التقرير أهم تمارين حركة عضلات البطن، لذلك نكشف لكم 5 تمارين تساعد على بناء عضلات البطن المسطحة للرجال.

تمارين شد البطن:

تعتبر هذه التمارين مناسبة لانقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من بطن منتفخة، وتساعد هذه التمارين وممارستها بشكل مستمر إلي نحت الجسم، بحيث يبدو الجسم بمظهر لائقا مع الوقت نتيجة شد بطن والتخلص من الترهلات.



تمارين شد البطن

وهذه التمارين عبارة عن رفع الساقين، ورفع الركبتين مباشرة فوق "الفخذين" ، لتقليص عضلات البطن أكثر، وارفع فخذيك وأسفل ظهرك عن البساط، وركبتيك تجاه وجهك، ويستخدم هذه التمارين بثلاث مجموعات من 10-12 عدة.

رفع الخشب:

هي نوع من الرياضة تستخدم الدمبل أو الكرة الطبية على حسب الوزن، تتمثل في الركوع على ركبة واحدة والقدم الأخرى للأمام. استخدم كلتا يديك لرفع الوزن على كتفك ، على جانب القدم إلى الأمام. لا تدير جذعك، اخفض الوزن ببطء إلى الفخذ المعاكس.



رفع الخشب

يجب أن يواجه الرأس والفخذين والجذع للأمام في جميع الأوقات. قم بعمل ثمانية إلى 12 عدة قبل التبديل بين الجانبين.

عضلات البطن والصدر:

هي عبارة عن الجلوس مستقرا وثابتا على الكرة، وممسكًا بالدمبل، واستلقي حتى تستقر رأسك وأعلى ظهرك على الكرة، أمسك الدمبلز مباشرة فوق مرفقيك. شد عضلات البطن وادفع الدمبلز بشكل مستقيم. قم بتأرجح الذراعين ببطء للخارج وللداخل - قم بتمديدها ولكن بدون قفلها. قم بعمل ثلاث مجموعات من 8 إلى 12.



عضلات البطن والصدر

عضلات البطن والظهر:

عند بناء عضلات البطن الفولاذية ، تأكد من مواكبة ظهرك اللوح الخشبي الذي ينجز المهمة، استلق على بطنك مع ساعديك على الأرض ، استخدم عضلاتك الأساسية لرفع جذعك وفخذيك عن الأرض ، وشد مؤخرتك وعضلات البطن بإحكام. امسك لمدة 5 واعمل لمدة 30 إلى 60 ثانية قبل أن تنزل على الأرض. قم بثلاث مجموعات، توقف فورًا إذا شعرت بأي آلام أسفل الظهر.



عضلات البطن والظهر

العضلات البطن مسطحة:

تعتبر هذه التمارين مفيدة بشكل صحي للجسم، وعضلات البطن العلوية والسفلية والعضلات المائلة على جانبيك والظهر، هي واحدة من أفضل التمارين.