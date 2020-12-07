شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث علامات تؤكد إصابتك بالاكتئاب نتيجة عزل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مازال فيروس كورونا يهدد البشرية ويمكن أن تؤدي فترات العزلة الطويلة والمتكررة والحجر الصحي إلى الشعور بالوحدة، نوبة الوحدة هذه تمتد لفترة أطول أو تؤدي إلى الشعور بالانفصال عن الآخرين ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تؤدى الوحدة الى افراز هرمون التوتر الكورتيزول وهو ما يصاحبه بعض المشكلات الصحية مثل زيادة الوزن أو فقدانه بسرعة، دورات النوم المتقطعة، ضعف التركيز، مشاكل الذاكرة، كآبة.

ويمكن أن تؤدي الوحدة طويلة الأمد ، والمعروفة أيضًا باسم الوحدة المزمنة ، إلى تدهور صحة الدماغ وقد ربطت الأبحاث ذلك بأمراض مثل الخرف ومرض الزهايمر، وهناك علامات تحذر من الإصابة بالاكتئاب ومضاعفات الوحدة على الصحة وهى :

عدم القدرة على الاتصال: من الطبيعي أن نشعر بالحزن عندما نمر بحدث غير عادي في الحياة انفصال حديث عن أحد أفراد أسرته مثل الموت أو الطلاق أو تغيير في البيئة بسبب الانتقال نظرًا لأن الشعور بالوحدة في هذه الحالات هو رد فعل لحدث ما ، فإن هذه النوبات على الرغم من كونها مؤلمة تكون مؤقتة، إذا لم يكن لدينا أصدقاء مهمون أو أحباء يمكننا مشاركة هذه المخاوف معهم ، فهذه علامة حمراء إجراء محادثات هادفة حيث نشعر بأننا مسموعون ومشاركون مفيد في أنفسهم. إذا كنا نعتقد أنه ليس لدينا أي شخص في حياتنا يمكنه فهمنا أو الشعور بأننا منبوذون ، فقد حان الوقت للوصول إلى المساعدة.

عادات متغيرة: أنماط النوم المضطربة (أكثر من اللازم أو القليل جدًا) ، أو زيادة أو نقصان ملحوظ في الشهية ، أو عدم الاهتمام بالهوايات التي استمتعنا بها في الماضي ، كلها مؤشرات على مشاكل الصحة العقلية.

التقلبات المزاجية الشديدة والتهيج: العلامات الأخرى تشمل تقلب المزاج وردود الفعل الشديدة العصبية.