شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 4 نصائح للكشف عن موعد التبويض عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالنسبة للعديد من الأزواج ، فإن الحمل ليس سهلاً كما يبدوا حتى لو كان كلا الشريكين قادرين على إنجاب الأطفال ، فغالبًا ما يستغرق الأمر شهورًا من المحاولات المحبطة قبل أن ينتج الحمل، ولحسن الحظ هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتباعها لزيادة فرصك في الحمل مبكرًا، ومن أسهل هذه الخطوات اكتشاف الإباضة حسب ما ذكره موقع everymum،

والإباضة هي إطلاق البويضة هناك فترة زمنية قصيرة بعد إطلاق البويضة ، حوالي أربع وعشرين ساعة ، يمكن خلالها إخصابها، وبعد مرور هذا الوقت تموت البويضة وتخرج من الجسم، ويمكن أن يؤدي تحديد وقت حدوث هذه النافذة إلى زيادة فرصك في الحمل بشكل كبير ، ومن السهل جدًا معرفة ذلك.

وهناك بعض الخطوات السهلة لاكتشاف موعد الإباضة وهى:

1. تغيرات درجة الحرارة

يعد قياس درجة حرارتك كل يوم والاحتفاظ برسم بياني للنتائج من أقدم الطرق وأكثرها دقة للتنبؤ بالإباضة واكتشافها، سترتفع درجة حرارتك قليلاً تقريباً درجة واحدة أو أقل بعد أن يطلق جسمك بيضة.

يتفق معظم الخبراء على أنه بمجرد ارتفاع درجة حرارتك ، يكون قد فات أوان الإخصاب، يحدث ارتفاع درجة الحرارة عادة بعد 24 ساعة أو أكثر من إطلاق البويضة.

ومع ذلك ، فإن تتبع هذه التغيرات في درجات الحرارة كل شهر سيمنحك صورة واضحة جدًا عن موعد التبويض عادة.

2: مخاط عنق الرحم

على مدار الشهر ، يتغير مخاط عنق الرحم، هذه طريقة أخرى بسيطة للغاية لاكتشاف الإباضة.

قبل وأثناء التبويض ، ستلاحظين أن المخاط يكون صافياً ويشبه إلى حد بعيد بياض البيض النيء من حيث القوام، ويمكنك تتبع ذلك في تقويم درجة الحرارة لديك لمزيد من المساعدة في تحديد الإباضة.

3: عد الأيام

سترغب في متابعة دورتك الشهرية أيضًا. يجب تسجيل جميع هذه المعلومات في نفس التقويم، إذا كانت لديك دورة نموذجية مدتها 28 يومًا ، فمن المحتمل أن تحدث الإباضة قبل اثني عشر إلى ستة عشر يومًا قبل الدورة الشهرية.

لتتبع هذا بدقة ، ما عليك سوى تحديد اليوم الأول من دورتك الشهرية في تقويمك بمجرد المتابعة لبضعة أشهر لتحديد مدة دورتك الفردية (العديد من النساء يخرجن عن معيار 28 يومًا ببضعة أيام) ، يمكنك ببساطة العد إلى الوراء.

من المرجح أن تكون فترة الإباضة قبل اثني عشر إلى ستة عشر يومًا من تاريخ دورتك الشهرية التالية.

4: آلام التبويض

في حين أن العديد من النساء لا يشعرن بأي شيء على الإطلاق أثناء التبويض ، فإن بعضهن (حوالي عشرين بالمائة) يشعرن بالألم، ويمكن أن يتراوح هذا الألم من وخز غير محسوس إلى تقلصات تنافس تقلصات الدورة الشهرية في شدتها.

على الرغم من أن الألم يمكن أن يكون شديدًا ، إلا أنه عادة لا يستمر طويلاً.